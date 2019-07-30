"Стає соромно!" Макаревич дорікнув силовиків за жорсткий розгін протестуючих у Москві

Лідер культового гурту "Машина часу" Андрій Макаревич записав пісню про жорсткий розгон протестувальників у Москві, який стався 27 липня.

Відповідне відео опубліковано в YouTube (щоб послухати пісню Макаревича про затримання на акції протесту, проскрольте до кінця сторінки).

Андрій Макаревич написав пісню про розгін мітингу в Москві

У своєму творі артист висміяв московських копів, які застосовували насильство по відношенню до громадян. За словами Макаревича, вони носять маски, щоб не було видно, як їм соромно.

Далі наводимо повний текст пісні Макаревича (мовою оригіналу)

Скажи мне, архангел, ОМОНа атлант,

Закованный в латы, как звездный десант,

До ужаса вооруженный,

Зачем ты такой наряженный?

Я знаю, зачем тебе рация, каска

И едкий в баллончике газ.

Скажи, для чего тебе черная маска

С прорезями для глаз?

Возможно, что ты перед внутренним взором

Рисуешь себя ослепительным Зорро,

Который по факту готов

Мочить неразумных врагов.

А может быть, маска нужна для острастки,

Чтоб знали, что люди, надевшие маски,

Порядок пришли защитить

И вовсе не склонны шутить

Наверно, все так. Только я полагаю,

Задача у маски немного другая:

Она — чтобы не было видно,

Когда вам становится стыдно.

Становится стыдно, и больно, и жалко

Лупить безоружных резиновой палкой,

А после в присутственном зданье

На них же давать показанья.

Ответствуя перед небесным отцом,

Ты маской уже не прикроешь лицо

Там способов спрятаться нету,

Когда призывают к ответу.

Як писав OBOZREVATEL:

27 липня в Москві пройшли масові протести проти відмови в реєстрації на вибори до Московської міської Думи опозиційних кандидатів. В результаті жорсткого силового придушення протесту було зроблено рекордну кількість арештів – близько 1300, десятки людей були травмовані.

Опозиціонери погодили нову акцію протесту з мерією Москви на 3 серпня, проте організаторів не влаштував той факт, що акцію дозволили провести на проспекті Сахарова, а не на Луб'янській площі, як того вимагали активісти.

Російський журналіст Ігор Яковенко заявив, що новий протест проти відмови в реєстрації незалежних кандидатів, призначений на 3 серпня, не має бути узгодженим з владою.

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