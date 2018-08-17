"Дурдом": у мережі скандал через концерт зірки РФ у Києві

Російський співак Олександр Малінін викликав скандал у мережі своїм майбутнім виступом у Києві 1 березня в ДК "Україна".

Частина користувачів у Facebook засудила організаторів і вважає неприйнятним такий концерт. Основні звинувачення - виступи співака в Криму і на Донбасі. Втім, відомо, що Малінін не виступав у Криму після анексії. За цим був помічений його син Микита, якого внесли в базу сайту "Миротворець".

"Русский мір лізе до нас з усіх щілин. Гастрольний ринок тримався, але почекайте", - написав у своєму пості про Малініна український продюсер Олександр Ягольник.

"Співатиме романс "Панове офіцери" (цю пісню співає інший співак з РФ Олег Газманов - Ред.)... Це про тих русоофіцерів, які тримали слово в Іловайську і ДАП. Київська богема буде вичавлювати сльозу від Малініна. А ми, українці, не просихати від "Пливе кача"... Дурдом", - написала в мережі українка Людмила Чайка.

"Це як? Він же співав на всіх цих кримських концертах? Офігіти. Може, фейк? Хто на цю тітку піде дивитися?", - написав один із користувачів у коментарях.

"Це лукаві люди, у Москві сидить, каже, що ми погані, приїде до Києва буде говорити, що ми класні, і нас підтримує", - прокоментував інший.

"Мене вже навіть не цікавить, який негідник запросив кацапа в Україні виступати, мене більше цікавить, яка сво**** піде на його концерт? Хлопцям варто було б постояти під тим палацом, а потім дати пи*** тим, хто любить російських співаків, коли війна", - обурилися люди.

Але, є і ті, хто вважає, що виступ артиста виправданий і має все-таки відбутися.

"З чого ви взяли, що Олександр Малінін підтримував анексію Криму? Його син Микита дійсно внесений у базу "Миротворця". Малініна-старшого в цій базі немає", - написали в мережі.

"А хто краще за нього на українській естраді виконує "Калину"? Може, мерзенний Винник?" - прокоментували користувачі.

"Панове, я не знаю, правда, де він співав і кого підтримував чи ні, але, ви б чули, як він виконує українські пісні, без жодного акценту. Не кожен українець так чисто заспіває", - аргументували люди.

До слова, артист приховав виступ у Києві зі своїх офіційних афіш.

Малінін виявився одним із тих, кого СБУ не вносила в "чорний список", оскільки він не виступав в анексованому Криму і на Донбасі, не підписував сумнівних листів і взагалі не коментував відносини Росії й України.

Крім того, у Малініна є звання "Народного артиста України", яке йому присудили ще за часів правління Кучми. Примітний також той факт, що в 2015 на ювілейний концерт легендарного українського поета-пісняра Юрія Рибчинського не змогла приїхати низка артистів, серед яких і Олександр Малінін, які злякалися утисків із боку Кремля.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російські зірки навідалися до Криму з гучним концертом.