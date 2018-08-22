Спекотні танці: дружина побила чоловіка за залицяння до напівголої дівчини і стала зіркою мережі

Мережу підірвало відео на якому чоловіка побила дружина за те, що він намагався підбити клинки до напівголої танцівниці (щоб подивитися відео, прокрутіть вниз).

Це сталося в Італії в нічному клубі. На танцмайданчик запросили танцівницю, але раптом до неї вийшов глядач із натовпу. Чоловік почав рухатися в такт впритул дивлячись на дівчину, а коли та повернулася пікантним місцем на майданчику несподівано з'явилася дружина героя-коханця. Жінка почала бити чоловіка і вивела його з кадру.

Відео зняли свідки дійства, що і виклали його в соцмережі. За три дні воно набрало 353 тисячі переглядів, а сотні людей скопіювали його собі на сторінку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше британська стюардеса потрапила в скандал через еротичне відео.