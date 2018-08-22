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СпортLady

Спекотні танці: дружина побила чоловіка за залицяння до напівголої дівчини і стала зіркою мережі

1.4тЧитати новину російською

Мережу підірвало відео на якому чоловіка побила дружина за те, що він намагався підбити клинки до напівголої танцівниці (щоб подивитися відео, прокрутіть вниз).

Це сталося в Італії в нічному клубі. На танцмайданчик запросили танцівницю, але раптом до неї вийшов глядач із натовпу. Чоловік почав рухатися в такт впритул дивлячись на дівчину, а коли та повернулася пікантним місцем на майданчику несподівано з'явилася дружина героя-коханця. Жінка почала бити чоловіка і вивела його з кадру.

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Відео зняли свідки дійства, що і виклали його в соцмережі. За три дні воно набрало 353 тисячі переглядів, а сотні людей скопіювали його собі на сторінку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше британська стюардеса потрапила в скандал через еротичне відео.

Місце
Італія
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