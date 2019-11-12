Sonya Kay в еротичних образах влаштувала свавілля на київських дорогах

Трендсеттер нової української музики – Соня Кей (Sonya Kay) презентує свіже відео на зовсім нову пісню "Ходимо".

Автором слів і музики виступив Артем Пивоваров, а над аранжуванням працювали електронний дует Ost&Meyer.

Зйомки клипу відбувалися в Києві, де співачка разом зі знімальною командою влаштували справжній Форсаж — екстремальний дорожній бойовик з перекриттям вулиць, супроводом патрульних машин та драйвовими перегонами.

Sonya Kay - "Ходимо" dropmefiles

Режисерами кліпу виступили Дмитро Маніфест та Дмитро Шмурак, які свого часу співпрацювали з Олею Поляковою, гуртом Антитіла, TamerlanAlena та багато інших. Кліп "Ходимо" стане вже другою спільною роботою Sonya Kay та режисерів. А стильні та водночас провокаційні образи створювала Аіша Мілевська.

Sonya Kay – кліп "Ходимо" dropmefiles

"Обожнюю екстрим, який постійно відбувається зі мною на знімальному майданчику. Цього разу ми їздили в лімузині по воді, а на яхті ганяли по вулицях Києва, з десятьма патрульними машинами та перекриттям вулиць. Ми майже стали героями місцевих хронік. Тільки ледачий нас не знімав на свій телефон. Дивно, що ми ще не потрапили на свіжі шпальта новин як злісні порушники порядку. Шуткую. Ми дуже сподіваємося, що нашим глядачам сподобаються і наша нова пісня, трошки еротичні образи, та несподіваний сюжет кліпу", - поділилася Sonya Kay.

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