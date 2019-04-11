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Солістка "НеАнгелів" засвітила пишні груди

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Солістка популярного українського гурту "НеАнгели" Слава Камінська розбурхала шанувальників пікантним знімком.

Зірка опублікувала фотографію на своїй сторінці в Instagram, продемонструвавши пишні груди у відвертій сукні з глибоким вирізом.

"Млосна жінка", – прокоментувала Камінська під гарячим знімком.

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Шанувальники були в захваті, а деякі і зовсім не впізнали зірку. Багатьом сподобалася сукня і фігура Камінської.

"Не впізнати. Ти не в розшуку?", "Бомба", "Шикарна", "Славо, Ви завжди така різна і така гарна", "Щось на цьому фото з обличчям не так", "Хто це", – здивувалися шанувальники.

Солістка "НеАнгелів" засвітила пишні груди
Солістка "НеАнгелів" засвітила пишні груди
Солістка "НеАнгелів" засвітила пишні груди
Солістка "НеАнгелів" засвітила пишні груди

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Камінська порадувала шанувальників спокусливим фото в леопардовому купальнику, розбурхавши мережу.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Особа
слава Камінська
Місце
Україна
Тег
шоу-бизнес
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