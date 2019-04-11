Солістка "НеАнгелів" засвітила пишні груди

Солістка популярного українського гурту "НеАнгели" Слава Камінська розбурхала шанувальників пікантним знімком.
Зірка опублікувала фотографію на своїй сторінці в Instagram, продемонструвавши пишні груди у відвертій сукні з глибоким вирізом.
"Млосна жінка", – прокоментувала Камінська під гарячим знімком.
Шанувальники були в захваті, а деякі і зовсім не впізнали зірку. Багатьом сподобалася сукня і фігура Камінської.
"Не впізнати. Ти не в розшуку?", "Бомба", "Шикарна", "Славо, Ви завжди така різна і така гарна", "Щось на цьому фото з обличчям не так", "Хто це", – здивувалися шанувальники.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Камінська порадувала шанувальників спокусливим фото в леопардовому купальнику, розбурхавши мережу.
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