Собчак отримала величезний подарунок від Віторгана після заяви про розрив

Скандальна російська телеведуча Ксенія Собчак отримала від чоловіка Максима Віторгана, з яким вони публічно розлучилися, розкішний букет квітів на 8 березня.

Вона опублікувала відповідне відео в своєму Instagram-сторіс, на якому показала сина Платона і величезну коробку з подарунком.

"Дивись, який нам тато Максим букет надіслав. Клас! Спасибі татові Максиму", — сказала вона синові.

Ксенія Собчак Instagram-Сторіс

Платон, не довго думаючи, підчепив коробку за мотузку і потягнув її по підлозі. Собчак посміялася, куди ж потягнув її син букет. На питання, чи поставити подарунок від тата у водичку, хлопчик завзято відповів: "давай!"

Ксенія Собчак Instagram-Сторіс

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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