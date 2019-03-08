Собчак отримала величезний подарунок від Віторгана після заяви про розрив

Скандальна російська телеведуча Ксенія Собчак отримала від чоловіка Максима Віторгана, з яким вони публічно розлучилися, розкішний букет квітів на 8 березня.
Вона опублікувала відповідне відео в своєму Instagram-сторіс, на якому показала сина Платона і величезну коробку з подарунком.
"Дивись, який нам тато Максим букет надіслав. Клас! Спасибі татові Максиму", — сказала вона синові.
Ксенія Собчак
Instagram-Сторіс
Платон, не довго думаючи, підчепив коробку за мотузку і потягнув її по підлозі. Собчак посміялася, куди ж потягнув її син букет. На питання, чи поставити подарунок від тата у водичку, хлопчик завзято відповів: "давай!"
Ксенія Собчак
Instagram-Сторіс
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Собчак і Віторган одружилися в лютому 2013 року. З 2016-му у них народився син.
В кінці 2018 го в мережі з'явилися докази того, що відносини пари виявилися на грані розриву, оскільки Собчак закрутила роман з російським режисером Костянтином Богомоловим.
21 січня чоловік Собчак побив Богомолова через підозри в романі з його дружиною.
Пізніше з'явилися подробиці бійки. Зокрема повідомлялося, що Віторган був п'яним.
Нещодавно Максим в нецензурній формі висловився про те, як ставиться до конфлікту з Богомоловим і чутки про розлучення з Собчак.
6 березня Ксенію помітили разом з Богомоловим в аеропорту і вже в той же вечір вони мило поцілувалися на офіційному заході в щоку.
Увечері, 7 березня Собчак і Віторган написали однакові тексти про те, що давно вже не живуть разом.
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