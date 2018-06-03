"Смертельно хворий": змарнілий Джонні Депп стурбував шанувальників

Шанувальники голлівудського актора Джонні Деппа висловили стурбованість його здоров'ям після появи в мережі фотографій, зроблених в російському Санкт-Петербурзі.

На знімках актор виглядає худим і виснаженим, передає НТВ.

"Чорт забирай, це Джонні Депп?", "Мужик, ти виглядаєш дуже слабким. Ти майже на себе не схожий", - пишуть користувачі.

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При цьому інші шанувальники висувають припущення, що зовнішній вигляд актора викликаний підготовкою до ролі у наступному фільму: він нібито готується зіграти смертельно хвору людину.

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