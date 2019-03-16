Смерть Началової: з'ясувалася причина запущеної хвороби співачки

Співачка Юлія Началова пізно звернулася в лікарню, так як вважала, що її здоров'ю нічого не загрожує.
Про це повідомляє ФАН з посиланням на джерело з близького оточення артистки.
"Юлія не очікувала таких серйозних наслідків, коли поранила ногу. Вона була впевнена, що нічого серйозного, тому пізно звернулася до лікарів", — пояснив він.
Юля Началова пішла з життя в оточенні родини і близьких. Вони перебували з нею в лікарні до останнього. Серце артистки зупинилося о 18:20.
Юлія Началова
Смерть наступила після операції — лікарі вирішили ампутувати ногу. У той же час батько Началової повідомив, що попередньо дівчина померла через абсцес – гнійне запалення тканин.
Юлія Началова
Так, співачка Началова останнім часом перебувала у вкрай важкому стані. На початку березня стало відомо про її погане самопочуття, а вже 11 числа Юлія була госпіталізована в реанімацію з критично високим рівнем цукру в крові. Разом з цим виникли і інші ускладнення, серед яких пневмонія, сепсис і гангрена.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:
Через деякий час Юлію були змушені підключити до апарату штучної вентиляції легенів, почався набряк. Ще тоді близькі і менеджери співачки не повідомляли деталей про стан зірки, і навіть всіляко намагалися заперечувати трагедію.
Після того, як ЗМІ повідомили, що у співачки почали відмовляти внутрішні органи, зокрема, нирки, її ввели в стан медикаментозної коми. Власне, в свідомість вона так і не приходила.
За словами батька співачки, вони з матір'ю хоч і були поруч в лікарні, але так і не встигли попрощатися з Юлією.
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