Смерть Началової: з'ясувалася причина запущеної хвороби співачки

Співачка Юлія Началова пізно звернулася в лікарню, так як вважала, що її здоров'ю нічого не загрожує.

Про це повідомляє ФАН з посиланням на джерело з близького оточення артистки.

"Юлія не очікувала таких серйозних наслідків, коли поранила ногу. Вона була впевнена, що нічого серйозного, тому пізно звернулася до лікарів", — пояснив він.

Юля Началова пішла з життя в оточенні родини і близьких. Вони перебували з нею в лікарні до останнього. Серце артистки зупинилося о 18:20.

Юлія Началова

Смерть наступила після операції — лікарі вирішили ампутувати ногу. У той же час батько Началової повідомив, що попередньо дівчина померла через абсцес – гнійне запалення тканин.

Юлія Началова

Так, співачка Началова останнім часом перебувала у вкрай важкому стані. На початку березня стало відомо про її погане самопочуття, а вже 11 числа Юлія була госпіталізована в реанімацію з критично високим рівнем цукру в крові. Разом з цим виникли і інші ускладнення, серед яких пневмонія, сепсис і гангрена.

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