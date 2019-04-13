Смерть Началової: у близьких співачки почалися серйозні проблеми зі здоров'ям

Після смерті російської співачки Юлії Началової три її близьких людини поскаржилися на проблеми зі здоров'ям.

Як передає "КП", про це повідомила помічниця Началової. Нездужання людей пов'язують зі стресом.

"Популярність... виявляється це тягар. Важкий тягар... Ось сьогодні я лежу з валідолом. Погано з серцем і менеджеру Юлі. Її улюблена домогосподарка відлежала весь минулий тиждень в лікарні. Всіх нас я сватаю до кращих кардіологів", - розповіла вона.

Анна заявила, що намагається відновити здоров'я. "Я думаю, весь спектр почуттів, який викликають відомі люди у маловідомих, не варті їх здоров'я. Так, неможливо заховати талант, замкнути його на замок. Але можливо жити, просто жити. І посміхатися. Я ловлю себе на думці, що зовсім перестала посміхатися", - додала вона.

Юлія Началова Instagram @julianachalova

Як повідомив OBOZREVATEL, раніше в мережі показали цинізм зірок РФ на похоронах Началової.

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