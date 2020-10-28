Смерть під питанням: 10 знаменитостей, які могли інсценувати свою загибель

Зірки шоу-бізнесу "світять" нам і за життя, і після смерті. Але буває так, що вони втомлюються світити і мріють про одне – почати спокійне і розмірене життя. Елвіс Преслі, Мерилін Монро, Джим Моррісон і Децл – смерть цих артистів досі створює версії про інсценування.

OBOZREVATEL розповідає про найбільш таємничі смерті знаменитостей, які досі викликають питання.

Елвіс Преслі

Легенда музики 1950-х і король рок-н-ролу Елвіс Преслі був зіркою свого часу. Його смерть в 1977 році була громом серед ясного неба. Офіційний діагноз – передозування медикаментами і, незважаючи на всі зусилля, кумира мільйонів не змогли врятувати. Зірку поховали і з цього моменту почалися розбіжності.

Фанати Преслі вирішили, що співак інсценував свою смерть і спиралися вони в своїй версії на ряд фактів. Перш за все, мова йшла про знімки тіла в труні – шанувальники відзначили, що він був більше схожий на себе в 1950-х, а не на страждаючого від зайвої ваги співака, яким він був в останні роки.

Крім того, ніхто не звернувся за виплатою страховки, яка належала спадкоємиці Преслі – дочці Лізі-Марії. Збереглися також відомості про те, що через два тижні після смерті хтось намагався використовувати його літак. І останнім аргументом стала помилка в імені на надгробку Преслі. Замість Елвіс Аарон Преслі було написано "Арон". З огляду на, що співак вкрай педантично ставився до віри, дана помилка була б критичною, адже під ім'ям Аарон артист був хрещений.

Багато хто вважає, що Преслі насправді інсценував свою смерть, оскільки його стан здоров'я погіршувався, а фанати не залишали його в спокої. До слова, не залишили вони його і після "смерті", тому що могила зірки була сплюндрована – фанати в пошуках "доказів" вирішили в прямому сенсі "докопатися" до правди.

Джим Моррісон

Легендарний соліст групи Doors помер у віці 27 років, у ванній своєї квартири в Парижі. Офіційна причина смерті – передозування героїном і гостра серцева недостатність. Його подруга Памела Курсон вважала, що Моррісон помилково вдихнув героїн замість кокаїну.

Однак, вже на наступному тижні після смерті фанати музиканта зміцнилися в думці, що він насправді не вмирав. По-перше, розтин тіла не проводилося, як і повного огляду. Крім того, друзі відзначали фатальний настрій артиста – він неодноразово говорив про те, що незабаром "зникне" з цього світу. Саме тому шанувальники вважають, що Моррісон вирішив відпочити від слави і підстроїв свою смерть. Засновник Doors клавішник Рей Манзарек в 1987 році говорив в інтерв'ю, що "можливо, Джим заплатив лікарю за фальшиве свідоцтво про смерть".

Майкл Джексон

Смерть Майкла Джексона 25 червня 2009 була несподіванкою для всіх, адже вона обірвала плани співака по тріумфального повернення на сцену. Співак, за даними медиків, помер через неправильне дозування заспокійливих препаратів, але ще до похорону виникло питання про те, що свою загибель той інсценував.

За головною версією, Джексон заборгував велику суму грошей, які взяв для постановки шоу, і щоб піти від кредиторів, вирішив інсценувати свою смерть. Уже тоді Джексон був на межі банкрутства і, щоб уникнути судів і скандалу, пішов на такий крок.

У труну Джексона поклали воскову ляльку, а чутки фанатів підтвердило селфі, яке зробила дочка зірки – Періс. На задньому сидінні авто видно силует людини в "фірмовому" капелюсі артиста. Однак, деякі вважають, що це – просто звалений в купу одяг.

Джиммі Хендрікс

Гітарист-віртуоз Джиммі Хендрікс також помер за таємничих обставин. За офіційною версією музикант покинув цей світ у вересні 1970 року. Після концерту артист прийняв снодійне і захлинувся уві сні блювотними масами, про що свідчила його подруга Моніка Шарлотт Даннеманн. Однак, вона плуталася в свідченнях і повідомляла, ніби Хендрікс був ще живий, коли його забирала "швидка", а вже в іншому інтерв'ю стверджувала, що лікарі застали вже мертвим.

І хоча його мертве тіло бачило безліч людей, багато фанатів гітариста досі впевнені, що Хендрікс залишився живий. Деякі шанувальники досі стежать за будинком музиканта в Сіетлі і стверджують, що звідти періодично виходить чоловік, зовні схожий на Хендрікса.

Принцеса Діана

Кілька років перед загибеллю життя принцеси Діани була суцільним скандалом. Розлучення з принцом Чарльзом, зв'язок з мільйонером Доді Аль-Файєдом – все це не йшло на користь репутації самої принцеси і монаршої родини. Автокатастрофа, в якій вона загинула, за однією з версій, могла бути спланована агентами британської служби розвідки МІ-6. Зроблено це було для того, щоб "нейтралізувати" улюбленицю англійців і припинити бульварний скандал.

За однією версією, принцеса дійсно загинула в цій спланованій автокатастрофі. За іншою ж, в тій машині знаходилася зовсім інша жінка, а сама Діана під чужим ім'ям була вивезена з країни, щоб безперешкодно будувати своє особисте життя. Кілька років тому була опублікована фотографія, на якій зображували вижилу Діану в інвалідному кріслі. Кажуть навіть, що вона таємно була присутня на весіллі свого сина Вільяма і Кейт Міддлтон.

Курт Кобейн

Курт Кобейн загинув 5 квітня 1994 року – його виявили мертвим в своєму будинку з розрядженим дробовиком. За головною версією, артист сам собі вистрілив в голову і самогубство підтвердила записка, написана музикантом. Однак, є два факти, які ставлять під сумнів загибель Кобейна.

По-перше, аналіз показав, що в крові музиканта був високий рівень наркотиків, так що він не зміг би сам вистрілити собі в голову. По-друге, рушниця повинна була рознести голову музиканта повністю, але на з якихось причин вона залишилася цілою. Фанати поділяються на два табори. Хтось звинувачує в загибелі Кобейна його дружину Кортні Лав, від якої той хотів піти, а вона таким чином вирішила "врятувати сім'ю". Хтось же вірить, що сам музикант захотів вийти з світла софітів і почати нове життя.

Джеймс Дін

Легенда фільмів 1950-х, красень та улюбленець жінок Джеймс Дін розбився в аварії 30 вересня 1955 року. Загинув Дін в самому розквіті років – в 23 роки. Його смерть констатували лікарі "швидкої допомоги", але цього факту фанатам актора мало.

Існує версія, що після аварії Дін був покалічений і знівечений, що могло серйозно зашкодити іміджу плейбоя і красеня. Тому кіностудії був вигідний мертвий актор. Через 50 років після ДТП фахівці провели реконструкцію події і з'ясували, що актор цілком міг вижити, так як сидів на пасажирському сидінні, а не на сильно пошкодженому водійському.

Крім того, відразу після смерті актора, коронер, який констатував цей факт, обзавівся дорогим авто. Все це підтверджує теорію фанатів – кіностудія інсценувала загибель і десь зараз живе старий Джеймс Дін, що розповідає онукам, як круто було зніматися в культовій картині "Бунтар без причини".

Тупак Шакур

Смерть Тупака стала трагедією не тільки для фанатів репу, але і для всього американського шоу-бізнесу. Реп-виконавець був розстріляний в своєму авто на перехресті в Лас-Вегасі. Однак, широко розкривши очі фанати виконавця вважають, що в автомобілі був не він, як і в морзі.

Сумніви фанатів підтверджує й друг артиста Сьюдж Найт, який знаходився в той час з Тупаком весь день. Він стверджує, що артист все ще живий і головним аргументом називає те, що нікого так і не заарештували за вбивство співака. "Тупак не був убитий. Він сидить на якомусь острові і курить сигару" - говорить він.

Мерлін Монро

За численними свідченнями друзів і шанувальників, Мерилін Монро в останні роки життя балувалася снодійним і бутиратом, саме передозування цими препаратами і стало причиною смерті секс-символу. Сумніви в її смерті виникли відразу після похорону зірки. Так, багато хто не вірить, що на посмертних фото зображена саме актриса. Є теорія, що якіїсь жінці, хронічно хворий, ввели ін'єкції наркотиків, а потім перевезли в квартиру Монро, видавши за зірку кіно.

Зроблено це було, на думку шанувальників, щоб приховати викрадення зірки людьми Кеннеді, з якими зірка була тісно пов'язана. Актрису нібито переправили до Швейцарії, де помістили в нервово-психіатричний санаторій. Там вона познайомилася зі штатним лікарем-гінекологом доктором Лаубе, вдівцем із трьома синами, і незабаром вийшла за нього заміж, залишившись жити в Швейцарії. У 70-х її чоловік помер, а вона до цих пір живе і процвітає, няньчиться з онуками від прийомних дітей.

Децл

Кирило Толмацький або по-простому – Децл, помер в ніч на 4 лютого 2019 року відразу після концерту в Іжевську. Офіційною причиною була серцева недостатність і за свідченнями друзів, ніяких наркотиків в той день він не приймав, як не приймав їх уже кілька років.

Однак, відразу після загибелі фанати згадали про заяви співака від 2007 року про те, що він збирається інсценувати власну смерть.

"Напевно, інсценує в 35 свою смерть і поїду курити величезний джойнт на якийсь острів, і не буду паритися про те, що в Вавилоні щось відбувається", - говорив Децл в інтерв'ю виданню Fanlife.

Ці слова Децл повторив і в 2015 році, при цьому таємничо заявив про те, що "над цією темою треба подумати". "За" версію про інсценування говорить і неправильна серцево-легенева реанімація, яку нібито провели артисту на місці. Тому багатьом здається, що Тлумацький просто привів у виконання свій план. До речі, слід говорити про те, що загинув він саме в 35 років.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL знайдені унікальні записи з таємного щоденника Майкла Джексона.