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Слідом за Зеленським: актор ''Кварталу 95'' зібрався в політику

24.3тЧитати матеріал російською

Актор студії "Квартал 95" Юрій Корявченков, відомий під псевдонімом "Юзик", піде на дострокові парламентські вибори від партії "Слуга народу".

Як розповів у спілкуванні з журналістами глава виборчого штабу Олександр Корнієнко, актор може піти від свого рідного міста Кривий Ріг. Там він зможе обрати собі відповідний округ.

За словами представника партії, Юрій Корявченков вже готується до виборів, у нього сформована команда, і він думає стати кандидатом-мажоритарником від партії Володимира Зеленського.

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Цю ж інформацію фактично підтвердив і глава партії Дмитро Разумков. Він підкреслив: "якщо актор подасть свою кандидатуру на праймеріз, у нього є хороші шанси стати кандидатом у народні депутати".

Варто зазначити, що нині невідомо, чи готовий хтось іще з членів команди "Кварталу 95" спробувати свої сили на парламентських виборах.

Юрій Корявченков

Юрій Корявченков

"Квартал 95"

Юрій Корявченков народився в Кривому Розі, 26 листопада 1974 року. Спочатку Корявченков мріяв про медичну кар'єру і під час свого навчання в старших класах школи два роки відпрацював санітаром у хірургічному відділенні місцевої лікарні. Вищу освіту здобув у Криворізькому технічному університеті, спеціальність: інженер-електрик.

Творчою самодіяльністю Юрій Корявченков зайнявся ще в студентські часи. Спочатку він, разом із Юрієм Краповим виступав у СТЕМі "Коротке замикання". Пізніше перейшов у команду КВН "Криворізька шпана".

До свого приходу в "95 Квартал" Юрій Корявченков встиг зіграти з різними КВН-командами: збірна "50х50", "Збірна Дніпропетровська" і "Збірна Кривого Рогу".

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Тема
Ексклюзив
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
95 КварталВыборы 2019
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bruno jordano
bruno jordano
Нормальная морда такая.народная.
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Gordon Yury
Gordon Yury
Всех актеров "95 квартала" в депутаты Верховной Рады" - вот смеху-то будет! А может стоит начать с родного города или страшно - соседи могут с дерьмом смешать!
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Борисс Робот
Борисс Робот
Юзик...Хуюзик... кто следующий..???
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Макарский Александр
Макарский Александр
Борисс Робот, иди ты. Гаврылюк смог и ты сможешь. Тупые везде потрибны
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