Скрипка про розмову з Боярським: давно зрозумів, що Крим будуть віджимати

Лідер групи "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка стверджує, що помітив процес "тихої анексії" Криму ще в "нульових" роках.

В інтерв'ю "Апостроф TV" він розповів про один випадок на початку 2000-х, коли його група брала участь в російській передачі зі співаком Олександром Маршалом (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"У журі цієї програми сидів Михайло Боярський, і на перший погляд була звичайна розмова. Але в якийсь момент Боярський задав питання: "А коли будете Крим віддавати?"... І тоді я зрозумів, що Крим будуть віджимати. Відтоді я почав звертати на подібні речі увагу", – зазначив Скрипка.

За словами музиканта, вже потім він почав розуміти, чому "ВВ" не може потрапити до Криму з концертами, також було складно потрапити до Донецька та Луганська.

"Я думаю, що схема була досить складна, але робоча, щоб не давати нам знімати зали для виступу. І пізніше в Криму почали з'являтися російські партії. І потім я сам для себе на Кримі поставив хрест", – наголосив Скрипка.

Він додав, що ще з 90-х у телеефір йшла російська попса, хоча якість українського рок-н-ролу була набагато вищою.

"Однак пробитися на ефіри було складно, оскільки все "заряджалося" з Москви", – сказав лідер "ВВ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Михайло Боярський – фігурант бази даних центру "Миротворець" як особа, що становить загрозу національній безпеці України і міжнародному правопорядку. Як відомо, 11 березня 2014 року артист підтримав анексію Криму Росією, підписавши колективне звернення діячів культури до російської громадськості. 8 серпня 2015 року Боярський був внесений до "чорного списку Міністерства культури України".