Скрипка про розмову з Боярським: давно зрозумів, що Крим будуть віджимати
Скрипка розповів, як Боярський його питав "А коли будете Крим віддавати?".
Лідер групи "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка стверджує, що помітив процес "тихої анексії" Криму ще в "нульових" роках.
В інтерв'ю "Апостроф TV" він розповів про один випадок на початку 2000-х, коли його група брала участь в російській передачі зі співаком Олександром Маршалом (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"У журі цієї програми сидів Михайло Боярський, і на перший погляд була звичайна розмова. Але в якийсь момент Боярський задав питання: "А коли будете Крим віддавати?"... І тоді я зрозумів, що Крим будуть віджимати. З того часу я почав звертати на подібні речі увагу", – зазначив Скрипка.
За словами музиканта, вже потім він почав розуміти, чому "ВВ" не може потрапити до Криму з концертами, також було складно потрапити до Донецька та Луганська.
"Я думаю, що схема була досить складна, але робоча, щоб не давати нам знімати зали для виступу. І пізніше в Криму почали з'являтися російські партії. І потім я сам для себе на Кримі поставив хрест", – підкреслив Скрипка.
Він додав, що ще з 90-х в телеефір йшла російська попса, хоча якість українського рок-н-ролу була набагато вищою.
"Однак пробитися на ефіри було складно, так як усе "заряджалося" з Москви", – сказав лідер "ВВ".
Як повідомляв OBOZREVATEL, Михайло Боярський – фігурант бази даних центру "Миротворець" як особа, що становить загрозу національній безпеці України і міжнародному правопорядку. Як відомо, 11 березня 2014 року артист підтримав анексію Криму Росією, підписавши колективне звернення діячів культури до російської громадськості. 8 серпня 2015 року Боярський був внесений до "чорного списку Міністерства культури України".