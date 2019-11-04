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4 листопада • оновлено в 21:40
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"Скасував дідівщину": Коляденко похвалився службою в армії

1.1т Читати матеріал російською

Український танцюрист і шоумен Дмитро Коляденко розповів, як служив у радянській армії і боровся з дідівщиною.

Як повідомив шоумен в ефірі ObozTV, він був в армії два роки, "коли всіх хлопчиків в Україні забирали в Афганістан".

"Мені ще пощастило, що я служив у Чернігівській області, селище міського типу "Десна", місто Остер, в учебці два роки. Я старший сержант. У мене були "діди" і я був потім "дідом". Але я зустрічаю цих чоловіків у Києві, вони за мене піднімають чарки, що Коляденко скасував дідівщину", – розповів шоумен.

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При цьому Коляденко зізнався, що спочатку служби ставав жертвою дідівщини: "Мене два рази били. Були жахливі правила – то повзали, то нас, як ідіотів, піднімали ночами, ми тримали якісь стільці. Я це все скасував і зараз я гордий цим".

"Коли я прийшов з армії, мама сказала – ти став мужиком. Я щасливий, що я там був", – додав він.

"Скасував дідівщину": Коляденко похвалився службою в армії

Як повідомляв OBOZREVATEL, шоумен Дмитро Коляденко також виступив на підтримку народного депутата від "Слуги народу" Богдана Яременка, який опинився в епіцентрі секс-скандалу.

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV
Особа
Діма Коляденко
Місце
Україна
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