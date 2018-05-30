Скандального російського репера з програми Дудя заарештували в Москві

У Москві затримали репера Фейса (справжнє ім'я Іван Дрьомін) за бійку з 18-річним блогером Тимуром Сорокіним.

За даними "Super", музиканта доставили до Пресненського відділу МВС по Москві. У свою чергу Telegram-канал Mash повідомляє, що блогер отримав кілька травм обличчя.

Бійка між репером і блогером трапилася на Великій Садовій в Москві близько 18:00.

репер Фейс

"Попередньо відомо, що репер напав на колишнього хлопця своєї дівчини (блогер Мар'яна Рожкова. - Ред). Дізнаватися точні причини бійки ми, якщо чесно, не дуже хочемо. У всьому тепер розбиратимуться багатостраждальні поліцейські з ОМВД "Пресня", - сказано в повідомленні.

За даними ЗМІ, роман Фейса і Мар'яни Ро протікає бурхливо. Близько півроку тому репер зробив їй пропозицію. Причини бійки і обставини не уточнюються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Фейс дав інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю в жовтні 2017 року, що викликало шквал обурення серед користувачів мережі.