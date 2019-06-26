Скандальний серіал "Свати" повертається на ТВ: дата першої серії

У понеділок, 1 липня, телеканал 1+1 розпочинає показ шостого сезону комедійного серіалу "Свати".

Після всієї судової тяганини й численних судових позовів 1+1 виграли судову справу щодо зняття заборони на серіал. "Уже з 1 липня о 20:45 1+1 розпочинає показ шостого сезону ліричної комедії виробництва студії "Квартал 95", — повідомляє пресслужба телеканалу.

Скріншот із YouTube.

Про що шостий сезон "Сватів"

Сюжет шостого сезону серіалу "Свати" відбувається через 8 років. Багато що змінилося в житті героїв. Маленька Женя перестала бути готом — тепер її цікавлять хлопчики. Але чомусь вони майже не звертають на Женю уваги, через що вона плаче в подушку ночами.

Батьки не знають, чим допомогти дочці. Близнюки знову не дають батькам спокійно жити — пустують, дістають свою старшу сестру. Не менш цікаві пригоди відбуваються і з іншими героями "Сватів".

Нагадаємо, 27 березня 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив позов ТОВ "ТРК "Студія 1+1" і ТОВ "Кіноквартал", назвавши протиправними дії Держкіно, Мінкульту та СБУ щодо заборони показу серіалу "Свати". Цим самим він фактично дозволив транслювати серіал на українських телеканалах.

Як раніше писав OBOZREVATEL:

У листопаді 2017 Мінкульт України вніс фільми і серіали за участі Федора Добронравова (у "Сватах" він виконує одну з головних ролей. — Ред.) до "чорного списку", СБУ заборонила актору в'їзд в Україну терміном на три роки.

Зйомки нового сезону "Сватів" студія "Квартал 95" планувала ще у 2014 році. Однак вони були відкладені через події в Україні, а також подальше інтерв'ю Добронравова, в якому він висловив підтримку анексії Криму Росією.

У коментарі для OBOZREVATEL директор із розвитку студії "Квартал 95" Ірина Побєдоносцева також повідомила, що серіал "Свати" повернеться на українські телеканали тоді, коли рішення Окружного адміністративного суду набуде законної чинності.

Разом зі скасуванням заборони на показ "Сватів" в Україні суд також дозволив скандальному Добронравову в'їзд в Україну.

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