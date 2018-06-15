Син не від Шепелєва? Таємний "чоловік" Фріске розповів про роман зі співачкою

У російської співачки Жанни Фріске, яка померла кілька років тому, був таємний роман з молодим хлопцем на ім'я Петро.

Про це свідчить анонс програми телеканалу НТВ "Нові російські сенсації", присвячений Фріске, передає Life.

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Молодий хлопець дав ексклюзивне інтерв'ю, в якому розповів про тривалі стосунки зі співачкою, які вона нібито приховувала від свого цивільного чоловіка телеведучого Дмитра Шепелєва.

За його словами, охолодження у стосунках з Фріске почалися після того, як він поставив їй ультиматум, до якого співачка була не готова.

Також він поділився спогадами про останню зустріч з виконавицею. Молодий чоловік не міг припустити, що більше ніколи не побачить співачку.

Варто зазначити, раніше батько Жанни Фріске заявив про зв'язки своєї дочки з якимось бізнесменом, з яким вона жила до початку відносин з Шепелєвим. І навіть після початку нових відносин співачка зустрічалася з колишнім бойфрендом. Також адвокати сім'ї Фріске допускали, що якийсь бізнесмен міг бути справжнім батьком сина співачки і Шепелєва. Однак він не хотів дітей і тому Жанна Фріске нібито попросила акушерів записати телеведучого батьком хлопчика.

Нагадаємо, Жанна Фріске померла від важкого онкологічного захворювання 15 червня 2015 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше сім'я Фріске отримала можливість побачитися з сином покійної співачки Платоном, до якого їх не пускав Дмитро Шепелєв.