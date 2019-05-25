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"Силіконова лялька!" Мережа розгромила нове фото Седокової

5.3тЧитати матеріал російською

Популярна українська співачка, екс-солістка групи "ВІА Гра" Анна Седокова обурила мережу новим знімком.

У Instagram артистка опублікувала нове селфі, на якому блиснула пишними грудьми. Особливу увагу мережі привернули губи співачки, які здалися користувачам штучними.

Анна Седокова

Анна Седокова

Instagram

"Анна, губи в тебе силіконові?" "Силіконова лялька!" - пишуть коментатори.

Однак знайшлися і ті, хто захопилися зовнішнім виглядом Седокової. "Соковитий персик", "Сексуально", "Яка ж ти соковита", - пишуть її фанати.

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"Силіконова лялька!" Мережа розгромила нове фото Седокової
"Силіконова лялька!" Мережа розгромила нове фото Седокової
"Силіконова лялька!" Мережа розгромила нове фото Седокової
"Силіконова лялька!" Мережа розгромила нове фото Седокової
"Силіконова лялька!" Мережа розгромила нове фото Седокової
"Силіконова лялька!" Мережа розгромила нове фото Седокової

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Седокова нарвалася на критику через знімок в джинсах і порівняння одягу з чоловіками.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Особа
Анна Сєдокова
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Самка тупая - ровно настолько тупа, как любая тварь кацапская. И называть это чучело украинской певицей - просто глупо!
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Бандеры Обоза на бородатую дрочат, им противны женщины....))) Бандеры, вы боитесь даже женщин, детей, стариков, потому думали просто вам будет прийти на Донбасс и убить их всех.. Без деревянных пальто себе это вы поторопились)))
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Тарас Бор
Тарас Бор
Михайлов Андрей,БУГАГАГА!Ну ты и дебилище!!!!
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