"Силіконова лялька!" Мережа розгромила нове фото Седокової

Популярна українська співачка, екс-солістка групи "ВІА Гра" Анна Седокова обурила мережу новим знімком.

У Instagram артистка опублікувала нове селфі, на якому блиснула пишними грудьми. Особливу увагу мережі привернули губи співачки, які здалися користувачам штучними.

Анна Седокова Instagram

"Анна, губи в тебе силіконові?" "Силіконова лялька!" - пишуть коментатори.

Однак знайшлися і ті, хто захопилися зовнішнім виглядом Седокової. "Соковитий персик", "Сексуально", "Яка ж ти соковита", - пишуть її фанати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Седокова нарвалася на критику через знімок в джинсах і порівняння одягу з чоловіками.

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