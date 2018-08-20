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Силікон? Гросу поділилася секретами своїх апетитних форм

4.2тЧитати новину російською

Українська співачка Аліна Гросу, яка виїхала жити до Росії і активно будує кар'єру в Москві, розповіла про те, чи робила вона пластику.

Співачка стверджує, що її зовнішність - повністю спадок від мами, вона нічого не змінювала і може довести це на будь-якому детекторі брехні. Про це пише Super.

"Я за свої 23 роки жодного разу не вдалася до таких речей і готова сказати це на будь-якому детекторі брехні! Справа в тому, що у мене українське коріння, і якщо ви подивитеся на мою маму - а у неї шостий розмір грудей, наприклад, вам все стане ясно. Іноді хочеться навпаки не збільшити, а зменшити об'єми!"- поділилася Гросу.

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Також співачка додала, що якби і хотіла щось змінити - то це щоки, оскільки вони, на її думку, занадто великі. Ніс, за її словами, масивним у неї ніколи і не був, просто тепер вона навчилася його правильно демонструвати.

"Якби я щось таке зробила, я б напевно розповіла. Я дуже балакуча і не можу мовчати", - сміючись зауважила артистка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гросу показала фанатам сексі-фото.

Особа
Аліна Гросу
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