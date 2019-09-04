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4 вересня • оновлено в 12:04
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Шустер повернувся на ТБ: як змінився телеведучий за три роки

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3 вересня відомий телеведучий Савік Шустер презентував свою нову студію, в якій будуть записувати відроджене токшоу "Свобода слова". Його не було на екранах майже три роки.

Що про це відомо і як змінився Шустер за час поза Україною? Розповідає OBOZREVATEL.

Що відомо про новий проєкт?

Шустер повернеться в ефір після трирічної перерви. За його словами, відродження передачі було ініціативою керівництва телеканалу "Україна".

"Подзвонили керівники каналу. Ми з Павлом Єлізаровим пішли на зустріч. Нам сказали, що вони б хотіли, щоб у них на каналі виходило впливове політичне токшоу", — розповів Шустер "Лівому берегу ".

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Новий контракт дозволить телеведучому "не економити". Також у ньому прописані гарантії невтручання в редакційну політику, але є і жорстка умова: якщо рейтинги будуть нижчими за середній на каналі, то "Україна" має право миттєво закрити шоу.

Гордон

Гордон

Нова студія Шустера

На опублікованих виданням "Гордон" кадрах видно, що студія вийшла дуже світлою і дорогою. Крім того, під час ефіру біля кожного глядача в студії стоятиме спеціальна камера, здатна зчитувати їхні емоції від того, що відбувається перед ними.

"Вона буде за ними стежити ... Ця камера зчитує емоції. Це абсолютно нова методологія. Вперше в світі, взагалі в історії людства в прямому ефірі ми спробуємо показати справжню емоційну реакцію на те, що відбувається в студії через face reading – "читання обличчя". Це абсолютно інноваційна технологія", – розповів Шустер.

Чому Шустер поїхав з України?

Журналіст працював в Україні з 2005 року. Його шоу виходили на каналах ICTV, "Інтер", "Україна", "Перший національний", "24", "112 Україна", "1+1". У 2015 році Шустер заснував телеканал 3S.tv, але через два роки він припинив мовлення.

Шустер у 2016 році

Шустер у 2016 році

Скрін з відео

На якийсь час суд навіть заборонив йому працювати в Україні (потім заборона була знята). Після цього ведучий поїхав з країни. Спершу він жив в Італії, де свого часу провів багато років. А після цього півтора року прожив в Індії.

"Індія, Близький Схід, мусульманський світ... я так кочував. І очі відпочивали, і душа поступово відходила від нашої рутини. Шукав себе заново. Це дуже важко, але в якийсь момент я відчув, що знайшов", — розповідав Шустер журналістці Соні Кошкіній в 2018 році.

Як виглядає Шустер сьогодні?

Останні декілька років не пройшли для Шустера безслідно. Так він виглядав на пресконференції в 2016 році, незадовго до свого від'їзду з України.

Савік Шустер на пресконференції

Савік Шустер на пресконференції

Скрін з відео 2016 року

Шустер три роки тому

Шустер три роки тому

Скрін з відео 2016 року

А так влітку 2018 року під час інтерв'ю на НСК "Олімпійський". Уже тоді глядачі звернули увагу, що телеведучий сильно схуд.

Шустер дає інтерв'ю в Києві

Шустер дає інтерв'ю в Києві

Скрін з відео 2018 року

Шустер повернувся в Україну

Шустер повернувся в Україну

Скрін з відео 2018 року

"Савік такий маленький, щупленький. Дуже змінився з віком. Побачивши заставку, я жахнулася!", "Хм, вік не щадить. Заставка виглядала більш лякаючою, ніж реальність. Але все ж..." — написали тоді в коментарях.

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А так він виглядає сьогодні. Помітно, що у Шустера стало значно менше волосся і тепер практично немає зайвої ваги. Проте притаманна йому енергія, здається, нікуди не ділася.

Шустер у новому шоу

Шустер у новому шоу

Скрін з відео 2019 року

Шустер сильно схуд

Шустер сильно схуд

Скрін з відео 2019 року

Як повідомляв OBOZREVATEL, зовнішність Шустера здивувала українців ще рік тому, коли він презентував у Києві нову книгу.

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Особа
Савік Шустер
Місце
Україна
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