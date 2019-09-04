Шустер повернувся на ТБ: як змінився телеведучий за три роки

3 вересня відомий телеведучий Савік Шустер презентував свою нову студію, в якій будуть записувати відроджене токшоу "Свобода слова". Його не було на екранах майже три роки.

Що про це відомо і як змінився Шустер за час поза Україною? Розповідає OBOZREVATEL.

Що відомо про новий проєкт?

Шустер повернеться в ефір після трирічної перерви. За його словами, відродження передачі було ініціативою керівництва телеканалу "Україна".

"Подзвонили керівники каналу. Ми з Павлом Єлізаровим пішли на зустріч. Нам сказали, що вони б хотіли, щоб у них на каналі виходило впливове політичне токшоу", — розповів Шустер "Лівому берегу ".

Новий контракт дозволить телеведучому "не економити". Також у ньому прописані гарантії невтручання в редакційну політику, але є і жорстка умова: якщо рейтинги будуть нижчими за середній на каналі, то "Україна" має право миттєво закрити шоу.

Гордон Нова студія Шустера

На опублікованих виданням "Гордон" кадрах видно, що студія вийшла дуже світлою і дорогою. Крім того, під час ефіру біля кожного глядача в студії стоятиме спеціальна камера, здатна зчитувати їхні емоції від того, що відбувається перед ними.

"Вона буде за ними стежити ... Ця камера зчитує емоції. Це абсолютно нова методологія. Вперше в світі, взагалі в історії людства в прямому ефірі ми спробуємо показати справжню емоційну реакцію на те, що відбувається в студії через face reading – "читання обличчя". Це абсолютно інноваційна технологія", – розповів Шустер.

Чому Шустер поїхав з України?

Журналіст працював в Україні з 2005 року. Його шоу виходили на каналах ICTV, "Інтер", "Україна", "Перший національний", "24", "112 Україна", "1+1". У 2015 році Шустер заснував телеканал 3S.tv, але через два роки він припинив мовлення.

Шустер у 2016 році Скрін з відео

На якийсь час суд навіть заборонив йому працювати в Україні (потім заборона була знята). Після цього ведучий поїхав з країни. Спершу він жив в Італії, де свого часу провів багато років. А після цього півтора року прожив в Індії.

"Індія, Близький Схід, мусульманський світ... я так кочував. І очі відпочивали, і душа поступово відходила від нашої рутини. Шукав себе заново. Це дуже важко, але в якийсь момент я відчув, що знайшов", — розповідав Шустер журналістці Соні Кошкіній в 2018 році.

Як виглядає Шустер сьогодні?

Останні декілька років не пройшли для Шустера безслідно. Так він виглядав на пресконференції в 2016 році, незадовго до свого від'їзду з України.

Савік Шустер на пресконференції Скрін з відео 2016 року

Шустер три роки тому Скрін з відео 2016 року

А так влітку 2018 року під час інтерв'ю на НСК "Олімпійський". Уже тоді глядачі звернули увагу, що телеведучий сильно схуд.

Шустер дає інтерв'ю в Києві Скрін з відео 2018 року

Шустер повернувся в Україну Скрін з відео 2018 року

"Савік такий маленький, щупленький. Дуже змінився з віком. Побачивши заставку, я жахнулася!", "Хм, вік не щадить. Заставка виглядала більш лякаючою, ніж реальність. Але все ж..." — написали тоді в коментарях.

А так він виглядає сьогодні. Помітно, що у Шустера стало значно менше волосся і тепер практично немає зайвої ваги. Проте притаманна йому енергія, здається, нікуди не ділася.

Шустер у новому шоу Скрін з відео 2019 року

Шустер сильно схуд Скрін з відео 2019 року

Як повідомляв OBOZREVATEL, зовнішність Шустера здивувала українців ще рік тому, коли він презентував у Києві нову книгу.

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