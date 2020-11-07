Шоу "Холостячка" підвищує градус! Ксенії влаштували побачення одночасно з двома чоловіками. При цьому одним з них виявився самий імпульсивний учасник проекту - спортсмен Артем. Закінчення побачення втрьох стало досить прогнозованим: Артем втратив самовладання. Він почав лаятися з конкурентом, розкидав пластикові стільці. І був тут же виключений Ксенією з проекту.

Холостячка зізналася, що колись батько її дитини проявив по відношенню до неї насильство. Схопив дівчину за волосся і спустив її зі сходів. Тому Ксенія прийняла рішення на корені припиняти будь-які прояви абьюз в стосунках.

Але, схоже, обпікшись на молоці, тепер Холостячка дме на воду. Крім Артема вона запідозрила в потенційної жорстокості до жінок ще двох учасників – підприємця Назара і адвоката Євгенія. Останнього Холостячка запитала, чи може він проявити агресію до жінки, після того, як той насторожено зустрів гостя програми - партнера Ксюши по проекту "Танці з зірками" Женю Кота.

Коли людина переживає стресову подію, то відчуває болючі емоції, отримує певну травму. І свідомо чи несвідомо може приймати деструктивні для себе установки. Наприклад, "всі чоловіки б'ють жінок", або "всі жінки меркантильні", або "все люди зрадники". Згодом він, сам того не бажаючи, починає надходити таким чином, щоб його підозри підтвердилися. Коли це відбувається, людина потрапляє в так званий "подієвий коло": стресову подію> хворобливі почуття> деструктивні установки> певну поведінку> подібне стресову подію ... І так далі.

Щоб вийти з "подієвого кола" дуже важливо опрацювати те, що його запустило. Таким чином людина зможе звільнитися від хворобливих відчуттів, позбутися шкідливих установок і почати надходити по-новому. А стара травма перестане програватися їм знову і знову.

А як ви вважаєте, чи дійсно все три учасника проекту викликають виправдані побоювання з приводу потенційного насильства над жінками? Або в Ксенії каже її стара травма?

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