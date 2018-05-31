"Шнур не зав'язати вузлом": лідер "Ленінград" пояснив розлучення

Лідер російського гурту "Ленінград" Сергій Шнуров опублікував новий вірш, в якому розповів про причини розлучення з дружиною Матільдою.

Запись опубликована на сторінці музиканта в Instagram і вже набрала понад 150 тисяч лайків.

"Муз бувало, й чимало. Світських, полусветскіх левиць. І крутило і ламало. Ніцци брав я для дівчат! Що сімейні мені узи? Шнур не зав'язати вузлом. Вип'єш, так взагалі всі музи. Тверезим - пропозицій лом. Я любив на всю котушку! Усе візьми, - я все віддам! І кидав свою я тушку в ноги дуже багатьох дам. Муз бувало, й чимало, але яке діло ваше? Всіх крутило і ламало спочатку расставашек. А потім все тихіше-тихіше. Подивився, і нова Ерато, Першою вірш в ночі почує і простонет, - як **(прекрасно). Тут і до бабці не ходи, Жінок багато - Я один", - написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Шнуров повідомив про розлучення з дружиною, з якою вони прожили 11 років, 25 травня. Його друг Стас Барецький розповів про можливу причину розриву.

Пізніше, музикант опублікував дивний ролик з предметом, схожим за формою на модель космічного супутника.

Крім того, Шнуров поділився віршем про переживання щодо розлучення.