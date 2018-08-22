"Шкодувати не треба": українська зірка опинилася в передінфарктному стані

Український хореограф, суддя проекту "Танцюють всі!" Тетяна Денисова повідомила про свій передінфарктний стан.

"38 років, хлопці. Вчора майже інсульт. Я не поет, але я скажу віршами - йдіть на*** дрібними кроками. Пост про здоров'я і любові до себе виключно. Шкодувати не треба. Просто про життя", - написала хореограф на своїй сторінці в Instagram.

У мережі вибухнули суперечки про те, чи коректно висловлюватися в такій формі для настільки публічної людини. Частина прихильників образилася через пост і засудила грубощі хореографа.

Інші фолловери підтримали Денисову в коментарях і побажали одужання, здоров'я та сил.

У відповідь на такий резонанс жінка записала відео, де звернулася до шанувальників зі словами: "Дякую всім, ви мене так підтримали і розважили! Якщо кого і послала, то знаєте - характер кепський мій".

❤️ Публікація від Tatyana Denisova (@tayanadenisova) 22 Авг 2018 у 5:19 PDT

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачка Pink потрапила в лікарню.