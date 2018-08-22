"Сексу їй не вистачає": нове відверте фото Сєдокової розлютило мережу

Українська співачка Анна Сєдокова виклала в мережу нове відверте фото і нарвалася на критику шанувальників.

"У нас на віллі все дуже старовинне. Коли я опинилася тут вперше, хотіла відразу переїхати.) А потім, за кожною річчю, стала відкриватися історія. Її дивовижний дух і стало дуже тепло і затишно. Ви вірите, що дзеркала зберігають історії і секрети?", - написала Сєдокова в Instagram з грецького острова Міконос, де зараз відпочиває.

Частина підписників оцінила розкішні форми співачки. Але багато інших розкритикували її за постійне бажання демонструвати своє тіло.

"Те почуття, коли шкодуєш, що ти не дзеркало", "Побільше таких фоток!! Тіло шик", "Уже не знає як себе показати ... сексу їй не вистачає)))) Спокушає тілом, потім чергова дитина від чергового коханця. В голові вітер гуляє, ось і втікають від неї чоловіки","До чого тут дзеркало? Ви ж себе улюблену нам вирішили в черговий раз показати. Тільки навіщо для цього постійно роздягатися? Дуже по-Волочковські ", - написали в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше співачка похвалилася величезним букетом троянд, який їй подарував коханий.