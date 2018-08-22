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СпортLady

"Сексу їй не вистачає": нове відверте фото Сєдокової розлютило мережу

3.2тЧитати новину російською

Українська співачка Анна Сєдокова виклала в мережу нове відверте фото і нарвалася на критику шанувальників.

"У нас на віллі все дуже старовинне. Коли я опинилася тут вперше, хотіла відразу переїхати.) А потім, за кожною річчю, стала відкриватися історія. Її дивовижний дух і стало дуже тепло і затишно. Ви вірите, що дзеркала зберігають історії і секрети?", - написала Сєдокова в Instagram з грецького острова Міконос, де зараз відпочиває.

Частина підписників оцінила розкішні форми співачки. Але багато інших розкритикували її за постійне бажання демонструвати своє тіло.

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"Те почуття, коли шкодуєш, що ти не дзеркало", "Побільше таких фоток!! Тіло шик", "Уже не знає як себе показати ... сексу їй не вистачає)))) Спокушає тілом, потім чергова дитина від чергового коханця. В голові вітер гуляє, ось і втікають від неї чоловіки","До чого тут дзеркало? Ви ж себе улюблену нам вирішили в черговий раз показати. Тільки навіщо для цього постійно роздягатися? Дуже по-Волочковські ", - написали в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше співачка похвалилася величезним букетом троянд, який їй подарував коханий.

Особа
Анна Седокова
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SoKill Valeriy
SoKill Valeriy
нехай їде в країну моксель там таке лайно піде на ура
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