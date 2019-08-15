"Сексі-мамця": Сєдокова викликала ажіотаж "апетитним" знімком

Українська співачка Анна Сєдокова, яка живе і виступає в Росії, викликала ажіотаж у мережі новим відвертим фото.

В Instagram артистка опублікувала знімок, на якому вона позує, сидячи в надувному басейні та демонструючи стрункі оголені ноги. При цьому в кадр також потрапив її син Гектор.

Користувачі мережі активно пишуть коментарі до фото. Але крім компліментів співачці також дорікають у тому, що вона нібито захопилася збільшенням губ.

Анна Сєдокова Instagram

"Аню, як тобі вдається на будь-якій фотці виходити неймовірно сексуальною?" "Яка ж ти сексі-мамця", "Апетитні ніжки", "Аню, губи перекачала, обличчя неприродно виглядає", "Мадам-вогник", – пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сєдокова нарвалася на критику в мережі, вирішивши несподівано змінити зовнішність.

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