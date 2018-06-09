Секс у кіно: топ-5 найскандальніших еротичних сцен в історії

У голлівудському кіно еротичні сцени, які викликали хвилювання і пересуди у глядачів, ніколи не були рідкістю.

Як повідомляє "Рамблер", оголення зірок нерідко викликало справжній резонанс.

Холлі Беррі у фільмі "Пароль "Риба-меч" погодилася знятися топлес, за що, за чутками, отримала близько $2,5 млн понад основного гонорару. Критики називали сцену дешевою, яка не має значення для сюжету. Проте завдяки галасу навколо неї, картина стала успішною.

Моніка Беллуччі у фільмі "Незворотність" знялася в скандальній сцені. Йдеться про зґвалтування її героїні, яке тривало на екранах майже сім хвилин. У відкритому доступі нарізки цього моменту немає

Єва Грін в артфільме Бернардо Бертолуччі "Мрійники" пішла на ризикований крок. Дівчина оголилася будучи ще невідомою. Стрічка вийшла на цінителя і наробила багато шуму. В результаті, "Мрійники" отримали рейтинг NC-17.

Шерон Стоун в "Основному інстинкті" довго обговорювалася в свій час в широких колах. Сцену зі схрещуванням ніг багато хто пам'ятає донині. Відзначається, що сама актриса не підозрювала про пікантну демонстрацію.

Культова сцена з оголенням з "Титаніка" була скандальною. Кейт Уінслет довго не могла на неї зважитися. В кінцевому підсумку, цей момент привернув додаткову увагу до картини.

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше була опублікована добірка секс-сцен, які вражають своєю натуральністю.