Сєдокова в образі сексуальної домогосподарки показала груди: пікантне фото

Епатажна українська співачка, екс-учасниця гурту "ВІА Гра" Анна Сєдокова, яка живе і працює в Росії, розбурхала шанувальників новим пікантним знімком.
Зірка продовжила в своєму Instagram-акаунті серію знімків із солодощами, продемонструвавши пишні груди.
"День сьогодні наочно демонструє різноманітність в моєму житті. О 8 ранку сніданок з малюками, проводжаю в школу і садок. О 10 ранку live-концерт. Потім заїхала на масаж. Через кілька годин презентація моєї лінійки солодощів з @love__and__sweets. І ще через кілька годин, презентація прекрасної колаборації моєї марки одягу. А після потрібно заїхати до улюбленої подруги на свято. Ось, думаю, напевно, ще потрібно сьогодні на побачення сходити", – розписала вона.
День сьогодні наочно демонструє різноманітність в моєму житті. О 8 ранку сніданок з малечею, проводжаю в школу і садок # Анямама ❤️ В 10 ранку live концерт на @ newradio.ru 🤤 # Аняартістка Потім заїхала на массажик # Анядевочка Через кілька годин презентація моєї лінійки солодощів з @love__and__sweets 🎂 # Анякондітер І ще через кілька годин, презентація прекрасної колаборації моєї марки одягу @lastory_store і @ masterpeace.masterpeace 🔥 # Анябосс А після потрібно заїхати до улюбленої подружці на свято @stukalova_official 🤗. Ось, думаю, напевно, ще потрібно сьогодні на побачення сходити, потрібно відзначати, з ким ??? )))))) #Livingmybestlife
Фоловери були в захваті від образу сексуальної господині. Багато хто порадів, що нова фотосесія Сєдокової не виглядала вульгарно.
"Нарешті крутейший фотосет", "Богиня", "Спека", "Ти просто топова няшка", "Як ти все встигаєш", – написали в мережі.
Анна Седокова
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно відверте фото Сєдокової викликало серед шанувальників подив, адже її обличчя було невпізнанним.
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