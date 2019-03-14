Сєдокова в образі сексуальної домогосподарки показала груди: пікантне фото

Епатажна українська співачка, екс-учасниця гурту "ВІА Гра" Анна Сєдокова, яка живе і працює в Росії, розбурхала шанувальників новим пікантним знімком.

Зірка продовжила в своєму Instagram-акаунті серію знімків із солодощами, продемонструвавши пишні груди.

"День сьогодні наочно демонструє різноманітність в моєму житті. О 8 ранку сніданок з малюками, проводжаю в школу і садок. О 10 ранку live-концерт. Потім заїхала на масаж. Через кілька годин презентація моєї лінійки солодощів з @love__and__sweets. І ще через кілька годин, презентація прекрасної колаборації моєї марки одягу. А після потрібно заїхати до улюбленої подруги на свято. Ось, думаю, напевно, ще потрібно сьогодні на побачення сходити", – розписала вона.

Фоловери були в захваті від образу сексуальної господині. Багато хто порадів, що нова фотосесія Сєдокової не виглядала вульгарно.

"Нарешті крутейший фотосет", "Богиня", "Спека", "Ти просто топова няшка", "Як ти все встигаєш", – написали в мережі.

Анна Седокова instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно відверте фото Сєдокової викликало серед шанувальників подив, адже її обличчя було невпізнанним.

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