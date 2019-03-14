МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфумерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/Новини шоу-бізнесу

Сєдокова в образі сексуальної домогосподарки показала груди: пікантне фото

400Читати матеріал російською

Епатажна українська співачка, екс-учасниця гурту "ВІА Гра" Анна Сєдокова, яка живе і працює в Росії, розбурхала шанувальників новим пікантним знімком.

Зірка продовжила в своєму Instagram-акаунті серію знімків із солодощами, продемонструвавши пишні груди.

"День сьогодні наочно демонструє різноманітність в моєму житті. О 8 ранку сніданок з малюками, проводжаю в школу і садок. О 10 ранку live-концерт. Потім заїхала на масаж. Через кілька годин презентація моєї лінійки солодощів з @love__and__sweets. І ще через кілька годин, презентація прекрасної колаборації моєї марки одягу. А після потрібно заїхати до улюбленої подруги на свято. Ось, думаю, напевно, ще потрібно сьогодні на побачення сходити", – розписала вона.

Новини
Несла смолоскип Олімпіади: сплив цікавий факт про ''не українську'' співачку Віру Брєжнєву

День сьогодні наочно демонструє різноманітність в моєму житті. О 8 ранку сніданок з малечею, проводжаю в школу і садок # Анямама ❤️ В 10 ранку live концерт на @ newradio.ru 🤤 # Аняартістка Потім заїхала на массажик # Анядевочка Через кілька годин презентація моєї лінійки солодощів з @love__and__sweets 🎂 # Анякондітер І ще через кілька годин, презентація прекрасної колаборації моєї марки одягу @lastory_store і @ masterpeace.masterpeace 🔥 # Анябосс А після потрібно заїхати до улюбленої подружці на свято @stukalova_official 🤗. Ось, думаю, напевно, ще потрібно сьогодні на побачення сходити, потрібно відзначати, з ким ??? )))))) #Livingmybestlife

Допіс, Поширення ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Фоловери були в захваті від образу сексуальної господині. Багато хто порадів, що нова фотосесія Сєдокової не виглядала вульгарно.

"Нарешті крутейший фотосет", "Богиня", "Спека", "Ти просто топова няшка", "Як ти все встигаєш", – написали в мережі.

Сєдокова в образі сексуальної домогосподарки показала груди: пікантне фото
Сєдокова в образі сексуальної домогосподарки показала груди: пікантне фото
Сєдокова в образі сексуальної домогосподарки показала груди: пікантне фото

Анна Седокова

Анна Седокова

instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно відверте фото Сєдокової викликало серед шанувальників подив, адже її обличчя було невпізнанним.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
4
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки