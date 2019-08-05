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"Що за рубець під пупком?" Каменських стривожила мережу знімком у купальнику

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Українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно вийшла заміж за свого колегу і продюсера Олексія Потапенка (Потапа), заінтригувала шанувальників новим фото.

Поп-діва похвалилася знімком у купальнику на сторінці в Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Питання у користувачів викликала дивна відмітина нижче пупка. Думки розділилися – деякі припустили, що це шрам від хірургічного втручання, інші ж запідозрили співачку в зловживанні фоторедактором.

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Настя Каменських

Настя Каменських

Instagram Насті Каменських

Настя Каменських

Настя Каменських

Instagram Насті Каменських

"Каменських погладшала, невже вона вагітна?" "Що за рубець у вас під пупком?", "Що за пляма на межі з трусиками?" "Жах, що з обличчям, невдале фото", "А що за пляма, де живіт і труси? Це фотошоп?" – написали в коментарях.

"Що за рубець під пупком?" Каменських стривожила мережу знімком у купальнику
"Що за рубець під пупком?" Каменських стривожила мережу знімком у купальнику
"Що за рубець під пупком?" Каменських стривожила мережу знімком у купальнику
"Що за рубець під пупком?" Каменських стривожила мережу знімком у купальнику
"Що за рубець під пупком?" Каменських стривожила мережу знімком у купальнику

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Каменських запідозрили у вагітності через помітні зміни у фігурі.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Особи
Настя Каменських (NK) Олексій Потапенко (Потап)
Місце
Україна
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