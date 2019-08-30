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"Що за клоунський прикид?" Лорак розлютила мережу новими знімками

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Українська співачка Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, нарвалася на чергову порцію гніву користувачів мережі.

У Instagram співачка опублікувала знімки, на яких вона, ймовірно, позує в одязі свого молодого бойфренда.

"Що за клоунський прикид?" Лорак розлютила мережу новими знімками
"Що за клоунський прикид?" Лорак розлютила мережу новими знімками

Крім компліментів на артистку обрушилося багато критики, яка стосувалася не тільки зовнішнього вигляду, але і переїзду українки в РФ.

"Пустишка російської пародії", "Що за клоунський прикид?" "Така жаба..." "Зрадники ви всі, і ви, Ані Лорак", - пишуть хейтери.

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"Що за клоунський прикид?" Лорак розлютила мережу новими знімками
"Що за клоунський прикид?" Лорак розлютила мережу новими знімками
"Що за клоунський прикид?" Лорак розлютила мережу новими знімками
"Що за клоунський прикид?" Лорак розлютила мережу новими знімками

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Ані Лорак
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