"Що за клоунський прикид?" Лорак розлютила мережу новими знімками

Українська співачка Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, нарвалася на чергову порцію гніву користувачів мережі.
У Instagram співачка опублікувала знімки, на яких вона, ймовірно, позує в одязі свого молодого бойфренда.
Крім компліментів на артистку обрушилося багато критики, яка стосувалася не тільки зовнішнього вигляду, але і переїзду українки в РФ.
"Пустишка російської пародії", "Що за клоунський прикид?" "Така жаба..." "Зрадники ви всі, і ви, Ані Лорак", - пишуть хейтери.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Ані Лорак розлучилася з чоловіком Муратом Налчаджиоглу, з яким прожила майже 10 років в шлюбі.
Причиною розриву відносин стала зрада Мурата, яка потрапила на відео з молодою моделлю Яною Бєляєвою.
Інформація про те, що співачка вирішила розлучитися, з'явилася в жовтні 2018 року.
Позов до суду був поданий 4 грудня 2018 року, а перше засідання відбулося 24 грудня.
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