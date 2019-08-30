"Що за клоунський прикид?" Лорак розлютила мережу новими знімками

Українська співачка Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, нарвалася на чергову порцію гніву користувачів мережі.

У Instagram співачка опублікувала знімки, на яких вона, ймовірно, позує в одязі свого молодого бойфренда.

Крім компліментів на артистку обрушилося багато критики, яка стосувалася не тільки зовнішнього вигляду, але і переїзду українки в РФ.

"Пустишка російської пародії", "Що за клоунський прикид?" "Така жаба..." "Зрадники ви всі, і ви, Ані Лорак", - пишуть хейтери.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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