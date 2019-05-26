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"Що з собою зробила?! "Лорак у латексі вразила зовнішнім виглядом

8.7тЧитати матеріал російською

Українська співачка Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, здивувала шанувальників змінами зовнішнього вигляду.

У Instagram артистка опублікувала знімок в платті з латексу, позуючи на тлі стіни.

Користувачі мережі звернули увагу на знімок та розкритикували українку. На їхню думку, Лорак дещо змінилася, збільшивши губи і груди.

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Ані Лорак

Ані Лорак

Instagram

"Який потворний рот зробила", "Вся накачалася, а була красуня", "Що з собою зробила! Лялька гумова", "На жаль, так багато пластики, шкода, але ж була така жива справжня!" - пишуть в мережі.

"Що з собою зробила?! "Лорак у латексі вразила зовнішнім виглядом
"Що з собою зробила?! "Лорак у латексі вразила зовнішнім виглядом
"Що з собою зробила?! "Лорак у латексі вразила зовнішнім виглядом
"Що з собою зробила?! "Лорак у латексі вразила зовнішнім виглядом
"Що з собою зробила?! "Лорак у латексі вразила зовнішнім виглядом
"Що з собою зробила?! "Лорак у латексі вразила зовнішнім виглядом

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лорак здивувала шанувальників появою на публіці в незвичайному "весільному" образі. Шанувальники вважають, що співачка збирається знову вийти заміж.

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Ані Лорак
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Nikolayev Boris
Nikolayev Boris
Мои самые искренние поздравления! Разведенка Лорак окончательно пополнила ряды Поющих трусов! Ещё одна е$нутая пластиковая дура!
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