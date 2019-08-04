"Що з оком?" Мережу стривожило нове фото Каменських із Потапом

Українська співачка Настя Каменських (NK) і репер Олексій Потапенко (Потап), які відсвяткували пишне весілля 23 травня, показали нове спільне фото.

Знімок опублікував Потап на своїй сторінці в Instagram. На ньому подружжя, одягнене в стилі кежуал, позує в обнімку.

Багато фоловерів назвали артистів дуже гарною парою, побажавши їм щастя у стосунках. Деякі помітили напухлі ліве око репера, прокоментувавши це.

Потап і Каменських instagram.com/realpotap

"А що з оком?" "Ячмінь виліз", "Гірко молодим!" "Льоха, нехай Настя плюне тобі в око", "Засмаглі персики", "Які ви милі", – пишуть у коментарях.

Потап і Настя Каменських ГолосUA

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