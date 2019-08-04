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"Що з оком?" Мережу стривожило нове фото Каменських із Потапом

1.5т Читати матеріал російською

Українська співачка Настя Каменських (NK) і репер Олексій Потапенко (Потап), які відсвяткували пишне весілля 23 травня, показали нове спільне фото.

Знімок опублікував Потап на своїй сторінці в Instagram. На ньому подружжя, одягнене в стилі кежуал, позує в обнімку.

Багато фоловерів назвали артистів дуже гарною парою, побажавши їм щастя у стосунках. Деякі помітили напухлі ліве око репера, прокоментувавши це.

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Потап і Каменських

Потап і Каменських

instagram.com/realpotap

"А що з оком?" "Ячмінь виліз", "Гірко молодим!" "Льоха, нехай Настя плюне тобі в око", "Засмаглі персики", "Які ви милі", – пишуть у коментарях.

Потап і Настя Каменських

Потап і Настя Каменських

ГолосUA

"Що з оком?" Мережу стривожило нове фото Каменських із Потапом

скрін коментарів

"Що з оком?" Мережу стривожило нове фото Каменських із Потапом

скрін коментарів

"Що з оком?" Мережу стривожило нове фото Каменських із Потапом

скрін коментарів

"Що з оком?" Мережу стривожило нове фото Каменських із Потапом

скрін коментарів

"Що з оком?" Мережу стривожило нове фото Каменських із Потапом

скрін коментарів

"Що з оком?" Мережу стривожило нове фото Каменських із Потапом

скрін коментарів

"Що з оком?" Мережу стривожило нове фото Каменських із Потапом

скрін коментарів

"Що з оком?" Мережу стривожило нове фото Каменських із Потапом

скрін коментарів

"Що з оком?" Мережу стривожило нове фото Каменських із Потапом

скрін коментарів

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Особи
Настя Каменських (NK) Олексій Потапенко (Потап)
Теги
шоу-бизнес фотографии Instagram
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