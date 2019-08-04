"Що з оком?" Мережу стривожило нове фото Каменських із Потапом

Українська співачка Настя Каменських (NK) і репер Олексій Потапенко (Потап), які відсвяткували пишне весілля 23 травня, показали нове спільне фото.
Знімок опублікував Потап на своїй сторінці в Instagram. На ньому подружжя, одягнене в стилі кежуал, позує в обнімку.
Багато фоловерів назвали артистів дуже гарною парою, побажавши їм щастя у стосунках. Деякі помітили напухлі ліве око репера, прокоментувавши це.
Потап і Каменських
instagram.com/realpotap
"А що з оком?" "Ячмінь виліз", "Гірко молодим!" "Льоха, нехай Настя плюне тобі в око", "Засмаглі персики", "Які ви милі", – пишуть у коментарях.
Потап і Настя Каменських
ГолосUA
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Як повідомляв OBOZREVATEL:
У мережі давно ходили чутки, що між Потапом і Настею Каменських є роман. У жовтні 2017-го вони повідомили, що ставлять спільну діяльність на паузу.
У вересні 2018 року артисти одночасно похвалилися фото з Майамі, а в серпні вирушили разом у відпустку до Італії. Каменських періодично з'являлася на публіці з каблучкою, схожою на обручку.
А 17 січня Потап і Настя знову показали спільне фото за кордоном, породивши нові чутки про стосунки. Також Каменських представляла знімки, на яких шанувальники бачили ознаки вагітності.
До останнього пара приховувала свої стосунки від публіки. Історію їхнього кохання читайте за цим посиланням.
23 травня відбулося довгоочікуване весілля Каменських і Потапа, на якому були присутні більше сотні гостей і знаменитостей.
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