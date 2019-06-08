"Що з лицем?" Лорак зганьбилася через отриману в Росії нагороду

Українська співачка Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, осоромилася через отриману нагороду в країні-агресора.

У Instagram артистка похвалилася, що стала переможницею премії Муз-ТВ 2019. "За кожною нагородою стоїть наполеглива праця", - додала вона.

При цьому користувачі мережі не оцінили вид нагороди, порівнявши її з тазиком, а також розкритикували зовнішній вигляд Лорак, вказавши на невдалий кадр.

"За працю" в Росії їй вручили то чи таз, то чи нічний горщик", "Але чому саме це фото, що з лицем, посмішкою, зубами", "Чому нагорода виглядає як телевізор в казках: тазик і яблучко", "Що за тазик в руках?"- пишуть коментатори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Лорак розлютила фанатів вульгарним знімком, на якому засвітила оголені груди в присутності дочки.

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