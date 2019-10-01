Що таке старість? Зірки висловилися в День людей похилого віку

1 жовтня в світі відзначають Міжнародний день людей похилого віку. Це свято було засновано Генеральною Асамблеєю ООН для того, щоб підвищити обізнаність про проблеми літніх людей, захистити їх права і оцінити внесок старшого покоління в життя суспільство.

На передодні цього дня Благодійний Фонд "Starenki", який надає продуктову допомогу одиноким пенсіонерам, поспілкувався з відомими блогерами, щоб привернути увагу до проблем старості в Україні.

Тренер по щастю Алла Клименко, зоряний фітнес-тренер Ксенія Литвинова, стиліст Маргарита Муратова, кулінарний блогер Аліса Купер і гастро-експерт Едуард Насіров розповіли, як ставитися до старості, і якою хотіли б бачити своє життя після 60.

Маргарита Мурадова, стиліст і fashion-блогер

"Наша найбільша проблема – це неправильне сприйняття дорослішання. Вважається, що після певного віку людина випадає з суспільного життя. Вона перестає існувати і стає нікому непотрібною. Пам'ятаю, як моя бабуся в 50 говорила, що їй пора вмирати. Уже тоді вона вважала себе старою і відчувала відстороненою від життя. Я зараз ставлюся до старості зовсім по-іншому – я не ділю життя на до і після, воно просто продовжується. в будь-якому віці. Ідеальна старість для мене – це продовження мого звичайного життя просто в більш спокійному темпі ... Приділяти більше часу собі, спілкуванню з близькими людьми, подорожам".

Ксенія Литвинова, зірковий фітнес-тренер і експерт "Сніданок з 1+1"

"Поки, на жаль, слово "старість" викликає у мене сумні асоціації. Мені б дуже хотілося, щоб його замінили на щось більш привабливе і приємне. Тому що "старість"- це не те, з чим зараз асоціює молоде покоління своє майбутні. Насправді я бачу багато "бабусь", яких точно не можна назвати "людьми похилого віку", з внутрішньою і зовнішньою красою. Вони ходять на тусовки, носять короткі спідниці і точно не відчувають себе старше ніж на 35 років. Таку старість можна назвати мрією!".

Алла Клименко, тренер по щастю і співзасновник проекту Upgrade

"Буду відвертою, я намагаюся не думати про старість, тому що раніше вона викликала у мене страх. Але якось мені пощастило вечеряти з 72-річною Мей Маск, моделлю і мамою легендарного Ілона Маска. Тоді вона мені здалася наймолодшою дівчиною в ресторані . і я зрозуміла, що молодість – це не про зовнішність і не про запис в паспорті, а про внутрішню енергію. я бачу свою старість – в оточенні дітей і онуків десь в красивому місці, а я – здорова, спортивна, красива і весела".

Аліса Купер, кулінарний блогер і food-фотограф

"Я б дуже хотіла, щоб ми з вами не старіли. Тому що старість не настає раптом, вона підкрадається поступово. Тому краще, що ми можемо зробити для себе в старості, - це в першу чергу займатися своїм тілом, тому що коли добре тілу, добре і нам. Також необхідно займатися своїм ясним розумом, тому що саме з ним пов'язані всі процеси старіння. І останнє – це оточувати себе коханими людьми, тому що з ними ніяка старість не страшна!"

Едуард Насіров, гастро-експерт і food-стиліст

"У мене виникає дві асоціації зі словом старість. Перше – це можливість зменшити обороти, розслабитися, видихнути, нікому нічого не доводити, а насолоджуватися результатами своєї життєдіяльності. Але є ще інший образ старості, який диктують реалії сьогоднішнього дня в Україні, - це незахищеність, черги в держструктури і іноді навіть агресія старшого покоління на життєві обставини. Але у мене вже свій план для ідеальної старості – хочу її зустріти на острові Корфу, де я зможу цілий рік займатися огордом, вирощувати оливки, їсти мої улюблені сири і насолоджуватися постійним літом".

В Україні понад 700 тисяч самотніх пенсіонерів і це тільки ті, хто стоїть на обліку. Насправді їх близько мільйона. Благодійний Фонд "Starenki" - це перша соціально-благодійна ініціатива, присвячена питанням старості в Україні. Фонд опікується старенькими Києва і забезпечує їх продуктовими наборами, а також дозвіллям – у вигляді регулярних чаювань і інших заходів.

Кожен бажаючий може допомогти ініціативи ставши волонтером і допомогти з розвезенням продуктів або зробивши благодійну пожертву на покупку продуктових наборів для старичків.

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