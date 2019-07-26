"Ще б 14-річну взяв!" Меладзе розгромили за молоду "коханку" в кліпі

Російський співак Валерій Меладзе потрапив під шквал критики через новий кліп на пісню "Чого ти хочеш від мене".

Прем'єра відбулася 24 липня, шанувальники були розчаровані змістом відео і появою в ньому аж занадто молодої порівняно з артистом дівчини (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

За сюжетом, Меладзе везе героїню у кузові пікапа зі зв'язаними руками. Кінцевим пунктом призначення є стайня, де він звільняє дівчину, яка водночас краде у нього ключі. Після цього вона їздить навколо співака колами, як неприборканий кінь на прив'язі (пряме порівняння в кліпі).

Меладзе тягне дівчину до стайні Скріншот

Далі йдуть не зовсім пов'язані за змістом кадри. Героїня випускає коней, підпалює сінник, вони ходять навколо багаття, якась боротьба. В кінці Меладзе сидить на стільці, героїня навпроти нього тримає рушницю, а він дістає пістолет.

У користувачів виникло багато запитань щодо нового кліпу співака. Багато хто порадив йому більше не знімати занадто молодих дівчат, адже це виглядає дивно. Також шанувальники не зрозуміли сенсу ролика.

Дівчина вкрала у Меладзе ключі Скріншот

"У цьому кліпі незрозуміло, чого Валерій хоче від цієї дівчини", "Враження, що тато карає доньку", "Валерію, знімай у своїх кліпах доросліших жінок", "Пісня гарна, але чому не можна знайти модель хоча б 30+, невже таких немає", "Чому дівчина така молода?! У кохання повірити складно, треба було взагалі років 15-ти дівчинку взяти", "Таке відчуття, якщо пов'язувати слова з кліпом, то у відповідь: немов чоловік розважився з молодою дівчиною, і вона тепер сподівається на щось більше, а він не розуміє, чого вона від нього хоче", "Пипець, дідусь + онука = кліп Меладзе", – написали в коментарях.

Розбірки біля багаття Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Меладзе в день свого народження раптово заговорив про "дружбу" і "спорідненість" Росії з Грузією.

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