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"Ще б 14-річну взяв!" Меладзе розгромили за молоду "коханку" в кліпі

10.1т Читати матеріал російською

Російський співак Валерій Меладзе потрапив під шквал критики через новий кліп на пісню "Чого ти хочеш від мене".

Прем'єра відбулася 24 липня, шанувальники були розчаровані змістом відео і появою в ньому аж занадто молодої порівняно з артистом дівчини (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

За сюжетом, Меладзе везе героїню у кузові пікапа зі зв'язаними руками. Кінцевим пунктом призначення є стайня, де він звільняє дівчину, яка водночас краде у нього ключі. Після цього вона їздить навколо співака колами, як неприборканий кінь на прив'язі (пряме порівняння в кліпі).

Меладзе тягне дівчину до стайні

Меладзе тягне дівчину до стайні

Скріншот

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Далі йдуть не зовсім пов'язані за змістом кадри. Героїня випускає коней, підпалює сінник, вони ходять навколо багаття, якась боротьба. В кінці Меладзе сидить на стільці, героїня навпроти нього тримає рушницю, а він дістає пістолет.

У користувачів виникло багато запитань щодо нового кліпу співака. Багато хто порадив йому більше не знімати занадто молодих дівчат, адже це виглядає дивно. Також шанувальники не зрозуміли сенсу ролика.

Дівчина вкрала у Меладзе ключі

Дівчина вкрала у Меладзе ключі

Скріншот

"У цьому кліпі незрозуміло, чого Валерій хоче від цієї дівчини", "Враження, що тато карає доньку", "Валерію, знімай у своїх кліпах доросліших жінок", "Пісня гарна, але чому не можна знайти модель хоча б 30+, невже таких немає", "Чому дівчина така молода?! У кохання повірити складно, треба було взагалі років 15-ти дівчинку взяти", "Таке відчуття, якщо пов'язувати слова з кліпом, то у відповідь: немов чоловік розважився з молодою дівчиною, і вона тепер сподівається на щось більше, а він не розуміє, чого вона від нього хоче", "Пипець, дідусь + онука = кліп Меладзе", – написали в коментарях.

Розбірки біля багаття

Розбірки біля багаття

Скріншот

"Ще б 14-річну взяв!" Меладзе розгромили за молоду "коханку" в кліпі
"Ще б 14-річну взяв!" Меладзе розгромили за молоду "коханку" в кліпі
"Ще б 14-річну взяв!" Меладзе розгромили за молоду "коханку" в кліпі
"Ще б 14-річну взяв!" Меладзе розгромили за молоду "коханку" в кліпі
"Ще б 14-річну взяв!" Меладзе розгромили за молоду "коханку" в кліпі
"Ще б 14-річну взяв!" Меладзе розгромили за молоду "коханку" в кліпі

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Меладзе в день свого народження раптово заговорив про "дружбу" і "спорідненість" Росії з Грузією.

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Особа
Валерій Меладзе
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес кліп музика
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