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Щастя. Гроші. Два стовбура: Gena VITER і Поліграф Шарикоff відриваються в новому кліпі

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Gena VITER feat Поліграф Шарикоff випускають літній хіт "Я ловлю від життя кайф", а разом із ним – тизер викликає скандального відео.

Ролик опубліковано в офіційному Instagram-каналі Gena VITER (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

"Багатство – не порок! Якщо ти займаєшся улюбленою справою – ти приречений на успіх!" – основний меседж нового треку дуету VITER і Шарикоff.

Щастя. Гроші. Два стовбура: Gena VITER і Поліграф Шарикоff відриваються в новому кліпі

Шикарні замки, дорогі костюми, гроші, які ллються рікою, чарівні дами, (а головну жіночу роль в кліпі виконала співзасновник мережі модних бутиків брендового одягу – Вікторія Козлова) – все це і не тільки можна буде побачити в новому кліпі, режисером якого стала – самий екстравагантний кліпмейкер України, володарка премії "Золота Жар-Птиця 2019" – Олена Винярська.

Щастя. Гроші. Два стовбура: Gena VITER і Поліграф Шарикоff відриваються в новому кліпі

"Для мене особисто, кайф – це можливість займатися музикою, записувати нові пісні, дарувати глядачам позитив. Це велике щастя – працювати за покликанням і мати можливість заробляти на улюбленій справі. Я бажаю всім знайти свою улюблену справу і заробляти гроші в кайф!" – говорить про свій новий хіт співак Gena VITER.

Щастя. Гроші. Два стовбура: Gena VITER і Поліграф Шарикоff відриваються в новому кліпі

Новий супер хіт від дуету Gena VITER і Поліграф Шарикоff "Я ловлю від життя кайф"! Зовсім скоро прем'єра кліпу з нереально красивою і успішною бізнес вумен @santaviktoria на всіх музичних каналах країни! Історія про те, як жити в кайф і отримувати задоволення від життя! Спасибі величезне всім, хто працював над піснею @genaviter_official і @poligraffofficial! @Zheka_bayanist @vadym_ostandmeyer @tomashlucach Також божевільні талановитому і креативному режисерові @viniarskaya за супер кліп! Ну і звичайно двом потужним продюсером, які змогли реалізувати цю блискучу роботу @kontramarka І @ ruslan_mj777. ⠀ Скоро прем'єра пісні і кліпу !!! Чи не пропустіте😎

Публікація від Gena VITER (@genaviter_official)

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 червня в Зеленому театрі відбувся перший концерт виконавця KHAYAT, який презентував дебютний альбом KHMIL.

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Місце
Україна
Теги
музикакліп
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