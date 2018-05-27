Щаслива Джамала показала ніжне фото з сином

Українська виконавиця Джамала, переможниця пісенного конкурсу "Євробачення 2016" і тренер вокального шоу "Голос країни-8", яка два місяці тому народила первістка, поділилася з шанувальниками зворушливою сімейною фотографією.

Артиска опублікувала на своїй сторінці в Instagram у форматі Stories знімок, на якому позує разом із чоловіком Бекіром і малюком Еміром-Рахманом.

Знімок супроводжується написом "Два місяці", після якої Джамала розмістила сердечко.

На фото щаслива співачка тримає сина на руках, а чоловік ніжно її обіймає.

Шанувальники Джамали вітають маленького Еміра-Рахмана та його сім'ю.

www.instagram.com/jamalajaaa/

www.instagram.com/jamalajaaa/

Нагадаємо, українська артистка вперше стала мамою 27 березня.

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