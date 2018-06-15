"Русские скрєпи": меру Івано-Франківська відповіли на освячення голого виступу українського гурту

Бажання мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа освятити місце проведення мистецького фестивалю Porto Franko через виступи фрік-групи "Хамерман Знищує Віруси" схоже на "русские скрєпи".

Про це заявив один з організаторів музичного фестивалю Porto Franko Ілля Разумейко, передає "Лівий берег".

"У програмі фестивалю - великий спектр подій: від високодуховної вистави Някрошюса "Книга Іова" до трешу і епатажу ХЗВ. Це все - частини актуального мистецтва. Ми за це несемо відповідальність. І ніхто - ні наші спонсори, ні меценати, ні представники міської влади, не можуть впливати на фестиваль сучасного мистецтва", - заявив він.

Хамерман Знищує Віруси galka.if.ua

За його словами, доручення градоначальника освятити місце виступу "ХЗВ" - це "русский мір і русские скрєпи, які проявляються у формі українського націоналізму партії "Свобода", членом якої є Марцінків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 15 червня в Івано-Франківськ в рамках фестивалю Porto Franko, який проходив у Палаці Потоцьких учасники фрік-групи "Хамерман Знищує Віруси" виступили практично оголеними.

Після виступу Марцінків висловив своє обурення в соцмережі і доручив освятити місце виступу групи.