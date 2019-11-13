"Руки-базуки" позбувся своєї гордості: відео з лікарні

Скандальний російський бодібілдер Кирило Терешин, який отримав прізвисько "Руки-базуки" через зловживання ін'єкціями синтолу в біцепси, позбувся своїх "банок" у Москві.

За даними Telegram-канал Mash, хлопцеві відкачали його "головне досягнення життя", завдяки якому він намагався виділитися з натовпу (щоб подивитися відео з палати, проскрольте до кінця сторінки).

"Руки-базуки" instagram / ruki_bazuki_official

"Рукам-базуки видалили його головне досягнення в житті. Тепер він хлопець із самими звичайними кінцівками. Важливу операцію провели в московській клініці – синтол та інші дивні речовини змогли вивести. Тепер Кирило Терешин відправився на реабілітацію, попереду – довге відновлення", – йдеться в повідомленні.

Кирил Терешин - "Руки-базуки" instagram / ruki_bazuki_official

За словами лікарів, Терешину пощастило, так як він ледь не довів себе до того стану, коли необхідна ампутація. Уточнюється, що хлопець поки не може рухати руками самостійно, тому мама годує його з ложки в лікарняній палаті.

Терешин - "Руки-базуки" instagram / ruki_bazuki_official

Увага: в відео присутня нецензурна лексика!

Нагадаємо, що Терешин захопився спортом в підлітковому віці, а головною його метою стала атлетична фігура – накачані руки, груди й спина. Але від тренувань результатів не було, тому Кирило став пити стероїди. Пізніше він почав шукати надійніший та безпечніший спосіб добитися ідеальної фігури, поки не спробував метод "Памн-н-Поузі", який полягає у введенні в м'язи синтолу.

Кирило почав вводити ін'єкції та знайшов скандальну популярність в інтернеті, отримавши прізвисько "Руки-базуки".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році "Руки-базуки" заявив про бажання збільшити кінцівки на 10 сантиметрів за пару тижнів.

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