Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ Новини шоу-бізнесу

"Руками не чіпати": юна дочка російської співачки блиснула грудьми на фото

2.9т Читати матеріал російською

Старша дочка російської співачки Слава Олександра Морозова знялася в новій відвертій фотосесії.

На своїй сторінці в Instagram 20-річна дівчина поділилася знімками, на яких відображена в одних штанах і без бюстгалтера в світлі неонових ламп.

"Адже якщо я не горітиму, якщо ти не горітимешь, якщо ми не горітиме, так хто ж тут розсіє темряву", – процитувала Олександра чотиривірш з вірша Назима Хікмета "Якщо я не горитиму".

Саша Морозова

Саша Морозова

instagram / alexandrawinter

Новини
Соски стирчать: 53-річна Холлі Беррі показала груди без білизни

На фото юна дочка Слави чуттєво прикриває груди однією рукою, стоячи в півоберта до камери. При цьому можна в деталях розглянути струнку фігуру дівчини.

Морозова в страсний позі

Морозова в страсний позі

instagram / alexandrawinter

Шанувальники юної Олександри були в захваті від відвертих фото, якими вона останнім часом часто балує публіку. Що примітно, зоряна мама заохочує подібні зйомки і пишається красою своєї дочки.

"Красуня", "Фото клас", "Мамина копія", "Дивись, але не чіпай руками!" "Це сумно", "Клас", "Красуня", – відреагували користувачі в коментарях.

"Руками не чіпати": юна дочка російської співачки блиснула грудьми на фото
"Руками не чіпати": юна дочка російської співачки блиснула грудьми на фото
"Руками не чіпати": юна дочка російської співачки блиснула грудьми на фото
Морозова в білизні

Морозова в білизні

instagram / alexandrawinter

Морозова в купальнику

Морозова в купальнику

instagram / alexandrawinter

Дочка співачки Слави

Дочка співачки Слави

instagram / alexandrawinter

Морозова

Морозова

instagram / alexandrawinter

"Руками не чіпати": юна дочка російської співачки блиснула грудьми на фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку 2019 року Олександра Морозова знялася абсолютно голою, відзначивши таким чином своє 20-річчя.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Особа
співачка Слава
Тег
шоу-бизнес
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
8
4
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...