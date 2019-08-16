"Руками не чіпати": юна дочка російської співачки блиснула грудьми на фото

Старша дочка російської співачки Слава Олександра Морозова знялася в новій відвертій фотосесії.
На своїй сторінці в Instagram 20-річна дівчина поділилася знімками, на яких відображена в одних штанах і без бюстгалтера в світлі неонових ламп.
"Адже якщо я не горітиму, якщо ти не горітимешь, якщо ми не горітиме, так хто ж тут розсіє темряву", – процитувала Олександра чотиривірш з вірша Назима Хікмета "Якщо я не горитиму".
Саша Морозова
instagram / alexandrawinter
На фото юна дочка Слави чуттєво прикриває груди однією рукою, стоячи в півоберта до камери. При цьому можна в деталях розглянути струнку фігуру дівчини.
Морозова в страсний позі
instagram / alexandrawinter
Шанувальники юної Олександри були в захваті від відвертих фото, якими вона останнім часом часто балує публіку. Що примітно, зоряна мама заохочує подібні зйомки і пишається красою своєї дочки.
"Красуня", "Фото клас", "Мамина копія", "Дивись, але не чіпай руками!" "Це сумно", "Клас", "Красуня", – відреагували користувачі в коментарях.
Морозова в білизні
instagram / alexandrawinter
Морозова в купальнику
instagram / alexandrawinter
Дочка співачки Слави
instagram / alexandrawinter
Морозова
instagram / alexandrawinter
Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку 2019 року Олександра Морозова знялася абсолютно голою, відзначивши таким чином своє 20-річчя.
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