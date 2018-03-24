"Рука повисла, як батіг": подробиці госпіталізації зірки "Сватів"

Російський актор, зірка забороненого в Україні серіалу "Свати" Федір Добронравов, якого госпіталізували 18 березня, вийшов на сцену вже з симптомами інсульту.

Першою запідозрила недобре колега Добронравова Тетяна Васильєва. Про це повідомляє EG.ru.

Жінка помітила, що одна рука артиста повисла, як батіг і не ворушиться. "Танюша, я не знаю, але обов'язково дограю спектакль! Чого б мені цього не коштувало!" - заявив він під час перерви.

Після вистави в гримерці до Добронравова звернувся син Васильєвої, який попросив актора посміхнутися і у того буквально перекосило обличчя: половина рота залишилася нерухома. Актори розпізнали інсульт і викликали швидку допомогу.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше зірка скандального серіалу "Свати" Федір Добронравов заявив, що публічно підтримує окупацію Криму, в зв'язку з чим на нього ополчилися багато українців.