"Розлучення сильно зіпсувало": Лорак рознесли за "пафосне" фото в халаті

Українська співачка Ані Лорак, яка живе і виступає в Росії, нарвалася на гнів користувачів мережі.

У Instagram артистка опублікувала знімки, зроблені після макіяжу, на яких вона позує в чорному легкому халаті, злегка оголивши ногу.

Користувачі мережі активно взялися коментувати знімки зірки, засипавши її критикою щодо зовнішнього вигляду. Багато хто вважає, що Лорак занадто захопилася при догляді за собою, а деякі спробували вколоти співачку з приводу розлучення з чоловіком.

Ані Лорак instagram

"Перекачали. Така лялечка була, а тепер..." "Косметики забагато", "Була красуня від природи, скоро не впізнати, стала як всі. Де індивідуальність", "Розлучення сильно зіпсувало", "Лорак вже не та, пафосна лялька , дуже шкода", "Навіщо ви так вивернули губу цими ін'єкціями", "На себе не схожа", - пишуть в мережі.

Ані Лорак instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, як насправді виглядає справжня коханка екс-чоловіка Лорак. З'ясувалося, що чоловік вже давно знаходиться в стосунках з дівчиною, про яку раніше не було згадок в ЗМІ.

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