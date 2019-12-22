Ротару "обiгнала" Пугачову: ЗМІ в Росії розігнали новий скандал

Примадонна російської естради Алла Пугачова цього року не виступатиме в ефірі "Блакитного вогника" в РФ, а її почесне місце займе українська співачка Софія Ротару.

Журналіст Віталій Корюков у своїй статті для "Вільної преси" розповів, що між артистками ще з радянських часів тривало протистояння, в якому цього разу перемогла українка.

Ротару змістила Пугачову на "Блакитному вогнику"

"Інтрига останніх днів – це зйомка української співачки в телепередачі "Блакитний вогник", на якій Ротару виконала дві свої нові пісні. У свою чергу, за словами директора примадонни Олени Чупракової, Алла Борисівна відмовилася брати участь в зйомках", – написав журналіст.

За його словами, відсутність примадонни на новорічному заході багато хто пов'язує зі скандалом дворічної давності, коли на адресу гендиректора "Першого каналу" Костянтина Ернста надійшла петиція про те, що "Блакитний вогник" стало неможливо дивитися.

Софія Ротару і Алла Пугачова МК

"Про багаторічне протистояння Алли Борисівни із Софією Михайлівною дійсно ходили і ходять легенди. Пригадується давній телевізійний ефір, коли обидві співачки, яких публіка протягом десятків років вважала конкурентками на сцені, обнялися й поцілувалися на знак миру. Хоча, напевно, цей дипломатичний пасаж навряд чи про щось говорить – скоріше за все, це був лише яскравий жест "на публіку", – згадав Корюков.

Пугачова і Ротару обнялися "Сплетнік.ру"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2018 році Ротару відмовилася від участі у масштабному концерті "Пісня року" у Росії через введення в Україні воєнного стану після обстрілу країною-агресором українських кораблів і захоплення військовополонених.

Нещодавно стало відомо, що артистка візьме участь у зйомках музичної премії "Пісня року", а також виступить на фестивалі "Легенди ретро FM". У Росії накинулися на Ротару, дорікнувши бажанням заробити грошей.

Концертний директор Сергій Лавров заявив, що артистка ніколи не спонсорувала АТО. За його словами, інтерв'ю сестри Ліди – повна підстава і брехня журналістів жовтої преси.

Однак, коли Ротару все ж таки приїхала до Росії для участі у "Пісні року", в мережі негативно поставилися до її виступу, назвавши співачку зрадницею.

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