"Росте конкурент": у MONATIK'а помітили значний політичний потенціал

У співака й автора пісень Дмитра Монатика, який виступає під сценічним псевдонімом MONATIK, дуже гарні шанси просунутися в українській політиці.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV продюсер Денис Путинцев. "Монатик може стати рушійною силою для молоді України. Йому точно довірятимуть", – пояснив він.

Він зазначив особливу енергетику "християнських" промов Монатика. "Мунтян (пастор Володимир Мунтян, засновник секти "Духовний центр "Відродження". – Ред.) взагалі десь плаче в куточку. Думаю, росте конкурент Мунтяну дуже великий", – вважає Путинцев.

На концерті MONATIK Facebook.com/MONATIK.Official

Дмитро Монатик Facebook.com/MONATIK.Official

"Я все чекав, коли Діма Монатик заявить (про свій намір піти у політику. – Ред.), – розповів продюсер. – Але він виявився розумною людиною. А може і занадто молодою, і у нього все ще попереду".

За його словами, сучасна молодь довіряє Монатику дещо більше, ніж лідеру гурту "Океан Ельзи" Святославу Вакарчуку, який заснував свою партію "Голос" і збирається брати участь у парламентських виборах.

"Дуже поважаю Святослава Івановича Вакарчука як музиканта. Але я досі не можу збагнути, чого він хоче. Якийсь він "невнятный" російською мовою... ... І енергетики як політика я в ньому не бачу. Як музикант – енергетика crazy (божевільна. – Ред.). На сцені він заводить стадіони, немає питань. Як тільки він підходить до мікрофона і починає щось говорити про країну – я не можу зрозуміти, що він хоче мені сказати", – зізнався Путинцев.

Святослав Вакарчук Facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

Як писав OBOZREVATEL, приголомшливий результат екс-шоумена Володимира Зеленського на президентських виборах надихнув багатьох вітчизняних зірок шоу-бізнесу спробувати успіху на політичному поприщі.

Так, після року роздумів в політику пішов лідер "Океану Ельзи", співак Святослав Вакарчук. Через кілька тижнів після президентських виборів він публічно запустив партію "Голос" і оголосив про участь у виборчих перегонах. За даними останніх соціологічних опитувань, проведених групою "Рейтинг", політсила Вакарчука набирає 5,6% і долає виборчий бар'єр.

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