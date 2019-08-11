"Росія для сумних": відомий рокер публічно потролив силовиків Путіна

Лідер групи "Порнофільми" Володя Котляров влаштував провокаційний виступ на фестивалі "Панки в місті", де потролив силовиків президента РФ Володимира Путіна. Це сталося в день масової акції протесту в Москві.

Відомий рокер вийшов на сцену в формі омонівця з мегафоном і перервав Юрія Дудя, який оголошував музикантів.

"Ваші дії незаконні. Розходимося, інакше ми будемо змушені застосувати фізичну силу", — заявив Котляров зі сцени.

Він кілька разів повторив це оголошення — так само, як це роблять справжні співробітники правоохоронних органів на мітингах. А потім сказав: "Ваші вимоги не відповідають інтересам держави".

"Ти чого посміхаєшся, — звернувся Котляров-омоновец до одного з глядачів. — З такими посмішками в Росії не місце. Росія для сумних! Повторюю, Росія для сумних!".

Після цього гасла група виконала пісню "Росія для сумних", а потім пісню "Система".

Також "Порнофільми" заспівали нову пісню "Це пройде", яку Володя Котляров написав на тлі протестів у Москві.

З якоїсь причини організатори фестивалю "Панки в місті" не дали "Порнофільмам" дограти свій сет до кінця.

На Instagram-сторінці групи говориться, що вони чекають пояснень від організаторів. Фотограф Євген Фельдман, який був на концерті, передбачає, що виступ зупинили о 23:00 через закон, що забороняє шуміти після.

У свою чергу журналіст Юрій Дудь написав в Instagram, що виступ на фестивалі був дуже актуальним під час мітингів у Москві:

"Посібник по тому, як актуально почати свій сет на панк-фестивалі, коли ти хедлайнер. За моїми відчуттями, дуже багато в залі далеко не відразу включилися, що відбувається".

Цікаво, що Володя Котляров підтримує вимоги протестуючих у Москві.

"Справа вже не в Мосвибіркомі і недопущених кандидатів. Твориться поліцейське беззаконня. Б'ють і заарештовують мирних городян. Випадкові. Комусь із них намалюють штраф, комусь показово вліплять уголовку для залякування інших. Саме залякування — все, що у них залишилося, щоб ми перестали виходити і вимагати назад свої права. Саме тому я не можу не піти, інакше завтра ми прокинемося в поліцейській державі, такому ж як Північна Корея", — писав він перед мітингом 10 серпня.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Акції протесту в Москві почалися після того, як міська виборча комісія відмовилася реєструвати кандидатами на вибори в Мосміськдуму 18 незалежних кандидатів, в тому числі, соратників опозиціонера Олексія Навального.

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