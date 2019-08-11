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"Росія для сумних": відомий рокер публічно потролив силовиків Путіна

2.3т Читати матеріал російською

Лідер групи "Порнофільми" Володя Котляров влаштував провокаційний виступ на фестивалі "Панки в місті", де потролив силовиків президента РФ Володимира Путіна. Це сталося в день масової акції протесту в Москві.

Відомий рокер вийшов на сцену в формі омонівця з мегафоном і перервав Юрія Дудя, який оголошував музикантів.

"Ваші дії незаконні. Розходимося, інакше ми будемо змушені застосувати фізичну силу", — заявив Котляров зі сцени.

Він кілька разів повторив це оголошення — так само, як це роблять справжні співробітники правоохоронних органів на мітингах. А потім сказав: "Ваші вимоги не відповідають інтересам держави".

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"Ти чого посміхаєшся, — звернувся Котляров-омоновец до одного з глядачів. — З такими посмішками в Росії не місце. Росія для сумних! Повторюю, Росія для сумних!".

# порнофільми

Допіс, Поширення Наталія Матвєєва (@ nataliamatveeva1110)

Після цього гасла група виконала пісню "Росія для сумних", а потім пісню "Система".

Також "Порнофільми" заспівали нову пісню "Це пройде", яку Володя Котляров написав на тлі протестів у Москві.

З якоїсь причини організатори фестивалю "Панки в місті" не дали "Порнофільмам" дограти свій сет до кінця.

На Instagram-сторінці групи говориться, що вони чекають пояснень від організаторів. Фотограф Євген Фельдман, який був на концерті, передбачає, що виступ зупинили о 23:00 через закон, що забороняє шуміти після.

Всім привіт! Ще раз прошу вибачення за такий короткий виступ на фестивалі ПАНКИ В МІСТІ. Ми підготували повноцінну програму, але нам просто не дали її зіграти. Що послужило тому провиною? Технічні помилки, накладки в розкладі? Чекаємо офіційного коментаря від організаторів. Ми з хлопцями пиздец як засмутилися, тому що знаємо, що ви чекали нас весь день, знаємо, що багато хто їхав тільки заради нас, адже це єдина наша виступ в Москві в цьому році. Ми, здається, вперше не зіграли пісню Молодість! Хоч в цьому і немає нашої провини, я все одно її відчуваю і тому ще раз перепрошую! Ваші прийом і підтримка були вогняними, і від цього нам образливіше подвійно. Ще раз вибачте, що так вийшло! ((((# Порнофільми

Допіс, Поширення Володя Котляров (@pfvolodya)

У свою чергу журналіст Юрій Дудь написав в Instagram, що виступ на фестивалі був дуже актуальним під час мітингів у Москві:

"Посібник по тому, як актуально почати свій сет на панк-фестивалі, коли ти хедлайнер. За моїми відчуттями, дуже багато в залі далеко не відразу включилися, що відбувається".

Цікаво, що Володя Котляров підтримує вимоги протестуючих у Москві.

"Справа вже не в Мосвибіркомі і недопущених кандидатів. Твориться поліцейське беззаконня. Б'ють і заарештовують мирних городян. Випадкові. Комусь із них намалюють штраф, комусь показово вліплять уголовку для залякування інших. Саме залякування все, що у них залишилося, щоб ми перестали виходити і вимагати назад свої права. Саме тому я не можу не піти, інакше завтра ми прокинемося в поліцейській державі, такому ж як Північна Корея", — писав він перед мітингом 10 серпня.

Справа вже не в мосізбіркоме і недопущених кандидатів. Твориться поліцейський беззаконня. Б'ються і заарештовують мирні городяни. Випадкові. Комусь із них намалюють штраф, комусь показово вліплять уголовку для залякування інших. Саме залякування – все що у них залишилося, щоб ми перестали виходити і вимагати назад свої права. Саме тому я не можу не піти, інакше завтра ми прокинемося в поліцейській державі, такому ж як Північна Корея. І це не перебільшення. Станеться так чи ні – залежить тепер від кожного з нас. Вони будуть залякувати, вони будуть заманювати нас на безкоштовні фестивалі, затикати рот казенним шашликом ... Все що завгодно! Ви не повірите, але вони в такий агонії, що запрошували групу Порнофільми на такий же "гастрономічний фестиваль в парку Горького" завтра тиждень 10 серпня! Не ведіться на цю хуйню! Якщо проявити байдужість сьогодні, завтра під час прогулянки по центру міста заарештують будь-якого з нас. А далі - як пощастить. Я приєднуюся до москвичів і вимагаю, щоб відпустили всіх затриманих на недавніх мітингах. # етопройдет # етоточнопройдет # порнофільми # володякотляров

Допіс, Поширення Володя Котляров (@pfvolodya)

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія Москва
Теги
мітинг Фестиваль
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Потом ещё жопу украинским флагом вытер. Настоящий панк.
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Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
Юморист,удар по почкам ему гарантирован.
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