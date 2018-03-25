Російська зірка влаштувала дебош на борту: з'явилося відео з літака

Російська співачка Любов Успенська, яка влаштувала бійку в літаку через собачку, опублікувала відео з борту.

Ролик вона розмістила в своєму Instagram. Щоб його побачити, доскрольте вниз.

Бортпровідниця пояснює співробітнику правоохоронних органів, чому командир екіпажу вирішив зняти артистку з рейсу.

"Вона (Успенська. - Ред.) просила пропустити її підвищеним тоном і відштовхувала мене. Я доповіла командирові корабля про ситуації, що склалася, і він прийняв рішення відмовити пасажиру в перевезенні", - зазначила стюардеса.

При цьому вона підкреслила, що Успенська не перебувають у стані алкогольного сп'яніння.

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Любовь Успенская mir24.tv

"Ось яка я порушниця закону в літаку компанії "Аерофлот", стільки років літаю, завжди із задоволенням, ніколи жодного негативу, і ось знайшлася одна, яка наливає всім алкоголь, люди бідні напиваються і все нормально, і все через кого, але повірте, що всі, хто був присутній при цьому були в шоці, але ж це компанія, і вони повинні мовчати, бути солідарними, дуже мерзенний вчинок, я ж летіла на тур, могла вивести своїх музикантів з літака, тоді-б вивели всіх пасажирів з літака, надовго, я б цього не допустила, а компанія легко б це зробила, ганьба! " - написала співачка.

Як повідомляв "Обозреватель", Успенська викликала фурор на церемонії вручення премії "Шансон-2017", з'явившись на захід в Кремлівський палац у вельми відвертому вбранні.