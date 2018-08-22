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Російська пропагандистка втратила свідомість у прямому ефірі

3.2тЧитати новину російською

Журналістка телеканалу "Росія-24" Дарина Козлова втратила свідомість у прямому ефірі під час інтерв'ю з міністром міністром промисловості і торгівлі РФ Денисом Мантуровим.

Відео інциденту опубліковано на YouTube. Козловій стало погано на форумі "Армія-2018", який організувало Міноборони РФ.

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Видно, що у неї виникли проблеми з координацією і мовою, а після цього журналістка впала. Телеканал перервав пряме мовлення.

Як повідомляв "Обозреватель", в Москві 29 липня помер російський журналіст випусковий редактор головного випуску "РИА Новости" Михайло Смирнов.

Місце
Росія
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Васютина Катя
Васютина Катя
У кого гипeртoния - срoчно чиcтитe соcyды! Это нaвсегдa сбивает дaвлeниe дo 120/80 за 1 курс http://lechis.forumhu.com
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