Російська актриса публічно присоромила Кремль через українців: її підтримали

Знаменита російська актриса Чулпан Хаматова висловила слова підтримки на адресу незаконно засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова і художнього керівника московського театру "Гоголь-центр" Кирила Серебренникова.
Так, як передає Радіо Свобода, виступаючи на відкритті Х міжнародного кінофестивалю "Від щирого серця" в Ульяновську, Хаматова назвала звинувачення проти режисерів сфальсифікованими.
Крім того вона побажала Серебренникову і Сенцової швидше опинитися на волі.
Ці слова вона вимовила відразу після того, як їй було вручено приз фестивалю "За честь і гідність".
Підтримав Хаматову і актор театру і кіно Веніамін Смєхов.
Нагадаємо, 14 травня Сенцов оголосив безстрокове голодування . Сестра режисера зізналася, що за більш ніж тиждень голодування жоден політик навіть не подзвонив Олегу.