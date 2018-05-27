Російська актриса публічно присоромила Кремль через українців: її підтримали

Знаменита російська актриса Чулпан Хаматова висловила слова підтримки на адресу незаконно засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова і художнього керівника московського театру "Гоголь-центр" Кирила Серебренникова.

Так, як передає Радіо Свобода, виступаючи на відкритті Х міжнародного кінофестивалю "Від щирого серця" в Ульяновську, Хаматова назвала звинувачення проти режисерів сфальсифікованими.

Крім того вона побажала Серебренникову і Сенцової швидше опинитися на волі.

Ці слова вона вимовила відразу після того, як їй було вручено приз фестивалю "За честь і гідність".

Підтримав Хаматову і актор театру і кіно Веніамін Смєхов.

Нагадаємо, 14 травня Сенцов оголосив безстрокове голодування . Сестра режисера зізналася, що за більш ніж тиждень голодування жоден політик навіть не подзвонив Олегу.