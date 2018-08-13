"Років три": коханка чоловіка Ані Лорак розповіла про стосунки з ним

Фіналістка конкурсу краси Яна Бєляєва, яку називають коханкою чоловіка опальної української співачки Ані Лорак Мурата Налчаджиоглу, визнала, що знайома з ним.
Вона розповіла ТСН, що бачила відео з караоке-бару з Муратом Налчаджиоглу і що це була не вона. Однак на ній були такі ж самі сережки, що і на відео.
За словами Бєляєвої, дівчину в ролику взагалі не видно і пара з клубу фліртує один з одним.
"Там не видно, що це я. Просто хтось написав, що це я, а там не видно, там темно і нічого не видно", - запевнила вона.
При цьому Бєляєва визнала, що знайома з Налчаджиоглу, але у них просто дружні стосунки.
"Я вже давно його знаю. Років три. У мене є хороший друг, він і Мурата хороший друг. У нас із ним (Муратом - ред.) дружні стосунки. Бачимось не часто, в компанії", - додала дівчина.
Однак Бєляєва відмовилася ділитися подробицями свого приватного життя, сказавши лише, що недавно у неї почалися стосунки.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, чоловіка Ані Лорак Мурата Налчаджиоглу зняли в одному з київських караоке-клубів у компанії Бєляєвої. У цей час Лорак брала участь у фестивалі "Жара", який проходив у Баку (Азербайджан). Чоловік популярної української виконавиці обіймав супутницю і торкався інтимних зон. Посеред ночі пара пішла з клубу добряче напідпитку.
Відзначимо, Яна Бєляєва - молода київська тусовщиця і бізнес-вумен, яка торгує одягом і взуттям в Instagram. Зараз дівчина готується до фіналу конкурсу краси "Міс Україна Всесвіт-2018". Також у мережі з'явилася інформація, що Мурат знімає Яні квартиру в Києві. За його ж рахунок дівчина зробила кілька пластичних операцій.