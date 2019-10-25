Робіть ставку на музику: M1 Music Awards представляє нову номінацію спільно з Favorit

Телеканал М1 спільно з компанією Favorit започаткували нову номінацію в M1 Music Awards. З 25 жовтня на сайті відкрито спеціальну подію “Favorit M1 Music Awards” з 11 лініями для прийому ставок.

10 ліній відповідають номінаціям церемонії, 11 лінія являє собою список усіх номінантів, серед яких кожен зможе проголосувати за свого улюбленого артиста або гурт на сайті Favorit Sport.

На церемонії M1 Music Awards, яка відбудеться 30 листопада у київському Палаці Спорту, переможця голосування буде нагороджено спеціальною статуеткою “Favorit року”.

Премія "M1 Music Awards" М1

"M1 Music Awards. П’ять" стане ще ближче до справжніх фанатів українського шоу-бізнесу. У минулому році ми влаштовували битву фан-клубів артистів. Цього разу — знову вирішили залучити всіх, хто стежить за розвитком подій у музичному світі. У музиці нікуди без азарту! Спільно з Favorit Sport ми даємо можливість не тільки перевірити власну інтуїцію, а й привести улюбленого виконавця до особливої ​​нагороди!" — каже Сергій Перцев, генеральний директор телеканалів М1 і М2.

"Наші цінності цілком збіглися з ідеологією каналу М1: дарувати людям свято і тільки позитивні емоції. Тому й з'явилася ідея колаборації, до якої ми плануємо залучити якомога більше шанувальників української музики. M1 Music Awards — найбільш значуща подія у світі українського шоу-бізнесу, і ми не могли його пропустити", — коментує Катерина Машівська, директор з комунікацій Favorit.

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