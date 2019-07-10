Рішення України щодо дитячого Євробачення: в Росії озвучили підступний план

У Росії запропонували "дати шанс" виступити на дитячому Євробаченні тим юним вокалістам, які не зможуть виступити від України через гастролі у Росії.
Про це заявив продюсер Йосип Пригожин в інтерв'ю "Говорит Москва".
"Якщо люди хочуть їхати від Росії – ласкаво просимо. Якщо у нас є така можливість їх прийняти, то треба прийняти. Якщо у них немає можливості виступити від своєї країни, які є варіанти? Росія готова прихистити всіх. Тільки Росію не всі готові прихистити", – заявив Пригожин.
Йосип Пригожин
Ехо Москви
Також продюсер згадав про українську співачку Анастасію Приходько, яка виступала у 2009 році на Євробаченні від Росії.
Зазначимо, що прийом заявок на участь у дитячому Євробаченні в Україні стартував 8 липня (триватиме до 8 серпня). В Нацвідборі можуть брати участь сольні виконавці та гурти, які є громадянами України або постійно проживають в Україні. Їм на день проведення фіналу конкурсу (24 листопада 2019 року) має бути не менше 9 і не більше 14 років.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Україна відмовилася брати участь у престижному конкурсі Євробачення-2019 через конфлікт з MARUV.
Артистка не підписала договір з НГТУ через гастролі в Росії, що означало її відмову від участі.
Усі наступні учасники Національного відбору також офіційно відмовилися від поїздки.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся
Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".