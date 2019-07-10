Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ Новини шоу-бізнесу

Рішення України щодо дитячого Євробачення: в Росії озвучили підступний план

7.2т Читати матеріал російською

У Росії запропонували "дати шанс" виступити на дитячому Євробаченні тим юним вокалістам, які не зможуть виступити від України через гастролі у Росії.

Про це заявив продюсер Йосип Пригожин в інтерв'ю "Говорит Москва".

"Якщо люди хочуть їхати від Росії – ласкаво просимо. Якщо у нас є така можливість їх прийняти, то треба прийняти. Якщо у них немає можливості виступити від своєї країни, які є варіанти? Росія готова прихистити всіх. Тільки Росію не всі готові прихистити", – заявив Пригожин.

Йосип Пригожин

Йосип Пригожин

Ехо Москви

Також продюсер згадав про українську співачку Анастасію Приходько, яка виступала у 2009 році на Євробаченні від Росії.

Новини
В Амстердамі відмовилися від Євробачення-2020: що сталося

Зазначимо, що прийом заявок на участь у дитячому Євробаченні в Україні стартував 8 липня (триватиме до 8 серпня). В Нацвідборі можуть брати участь сольні виконавці та гурти, які є громадянами України або постійно проживають в Україні. Їм на день проведення фіналу конкурсу (24 листопада 2019 року) має бути не менше 9 і не більше 14 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
30
15
Смішно
2
Цікаво
3
Сумно
11
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel