Рішення України щодо дитячого Євробачення: в Росії озвучили підступний план

У Росії запропонували "дати шанс" виступити на дитячому Євробаченні тим юним вокалістам, які не зможуть виступити від України через гастролі у Росії.

Про це заявив продюсер Йосип Пригожин в інтерв'ю "Говорит Москва".

"Якщо люди хочуть їхати від Росії – ласкаво просимо. Якщо у нас є така можливість їх прийняти, то треба прийняти. Якщо у них немає можливості виступити від своєї країни, які є варіанти? Росія готова прихистити всіх. Тільки Росію не всі готові прихистити", – заявив Пригожин.

Йосип Пригожин Ехо Москви

Також продюсер згадав про українську співачку Анастасію Приходько, яка виступала у 2009 році на Євробаченні від Росії.

Зазначимо, що прийом заявок на участь у дитячому Євробаченні в Україні стартував 8 липня (триватиме до 8 серпня). В Нацвідборі можуть брати участь сольні виконавці та гурти, які є громадянами України або постійно проживають в Україні. Їм на день проведення фіналу конкурсу (24 листопада 2019 року) має бути не менше 9 і не більше 14 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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